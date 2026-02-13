Cerrado el Colegio del Niño Jesús en Chiclana, al detectarse filtraciones en el edificio

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha ordenado el cierre del Colegio de Educación Infantil y Primaria del Niño Jesús en Chiclana tras detectarse problemas de filtraciones en el edificio. Esta medida ha dejado sin clase a cerca de 250 alumnos.

La orden fue notificada a las familias a través de un comunicado el pasado miércoles enviado por la dirección del centro, en el que les daba a conocer la suspensión de la actividad lectiva presencial a partir del jueves 12 hasta nuevo aviso.

En este se afirma que la decisión “ha sido motivada por las incidencias ocasionadas por el temporal de los últimos días”. Debido a ello, “el centro ha sufrido algunos daños y desperfectos derivados de la climatología adversa que deben ser reparados de forma inmediata, con el fin de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa”.

Asimismo, la dirección apunta que “las personas y organismos competentes ya han realizado la revisión correspondiente y han dado el visto bueno a la adopción de esta medida preventiva, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado y del personal del centro. Esta decisión se ha tomado de inmediato en cuanto los técnicos nos han trasladado sus informes tras las inspecciones llevadas a cabo”.

Sobre la atención y la actividad educativa al alumnado, la notificación incluye que “continuarán desarrollándose de forma telemática, a través de la plataforma Classroom, recibirán las indicaciones y tareas correspondientes a la jornada lectiva, con el fin de dar continuidad al proceso de enseñanza­ aprendizaje desde el primer momento”.

El centro también agradece a los padres y madres “sinceramente su comprensión, colaboración y apoyo ante esta situación excepcional”. Y añade: “Estamos trabajando con la mayor diligencia para que la normalidad pueda restablecerse lo antes posible en condiciones óptimas de seguridad”.

Por otro lado, la AMPA del Colegio del Niño Jesús también se ha puesto en contacto con los padres y madres de los estudiantes para transmitir “un mensaje de tranquilidad” y asegurar que “estaremos colaborando y apoyando todas y cuantas actuaciones sean necesarias para que esta situación sea lo más llevadera posible”.

Su presidente, Melchor Periñán, afirma que el centro educativo ha mostrado en todo momento una actitud de escucha, comprensión y cercanía ante esta situación excepcional. “Desde el inicio de la incidencia, las familias están siendo informadas de manera constante por parte del equipo directivo a través de los canales oficiales de comunicación del centro, incluyendo comunicaciones escritas y llamadas telefónicas con los delegados y delegadas de los distintos grupos”, explica.

Para agregar que “tanto la inspectora de referencia como la Delegación Provincial de Educación nos han acompañado en todo momento, manteniendo conversaciones continuas con el objetivo de agilizar los trámites y ofrecer respuestas rápidas a las familias y al alumnado”.

Una de las madres del centro también ha querido lanzar un mensaje de calma y confianza: “Sabemos que las obras se van a acometer de inmediato. No me cabe la menor duda de que el cole se va a arreglar y que las instalaciones van a ser completamente seguras, realizadas con una calidad óptima para que se pueda desarrollar la labor docente como se ha venido haciendo a lo largo de todos estos años”.