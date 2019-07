El concejal de Ganemos Chiclana, Adrián Sánchez, ha salido al paso de las declaraciones del PP sobre su salario mensual y ha apuntado directamente a su portavoz, Andrés Núñez, al que ha llamado "mentiroso, con una altivez que no le permite reconocer ni sus errores, ni su incapacidad”. “Si Andrés Núñez habla de transparencia que muestre sus trimestres como yo mostré los míos justo antes de ser político. 20.000 euros en cinco meses, el doble de lo que puedo cobrar aquí. Muestre usted lo que ganaba antes, ya que empezó en esto hace muchos años y no ha dado un palo al agua antes de ser político”.

El edil hace referencia a su nómina anterior "de 1.910’52 euros, que es tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en aquel momento (648 euros al mes da una suma de 1.910’52 euros), mientras que con el nuevo SMI de 900 euros al mes el total es 2.700 euros y yo voy a cobrar 2.500 euros, menos de tres SMI tal y como prometí”.

Añade que Núñez "ha eliminado a todo el que pudiera hacerle algo de sombra, como es el caso del señor Schauer, Nicolás Aragón, Ernesto Marín o José Lechuga, para rodearse de cuatro amigas y un amigo, convirtiendo su partido en un cortijo de amigos que le permiten que se mantenga en política 20 años después”.

Sánchez insiste en que “es normal que Núñez se cabree tras 20 años como político profesional que vive de esto. En la oposición, gana 1.400 euros por ir siete veces al Ayuntamiento y se cabrea porque antes solo tenía que ir una vez al mes, al Pleno y cobraba exactamente lo mismo. ¿No le da vergüenza quejarse por eso?”.

El concejal recrimina que “el que no es de fiar es el propio Núñez, que eliminó las partida presupuestaria, cuando pudo, para ayudar a las minorías étnicas, renegando de los suyos por un sueldo como político. En esta legislatura engañó a toda la oposición en el Pleno de investidura y espero que no ocurra más, que no se dejen guiar por alguien tóxico”.

El edil chiclanero ha terminado pidiendo a Núñez “que tenga palabra, tal y como él dice y entregue el acta de concejal, al no haber ganado las elecciones y por tanto no poder cumplir su programa electoral, firmado ante notario”. Además, hizo alusión a que “el portavoz del PP cuenta en su grupo con personas pertenecientes a asociaciones tapaderas y ocupando planes de empleo, que deberían ser ocupados por personas que lo necesitan de verdad”.