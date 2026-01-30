Petacas repletas de combustible aparecen en La Barrosa, como consecuencia de la borrasca Kristin
La Guardia Civil se ha encargado de contabilizar los bidones
Los hechos han ocurrido en la segunda pista
Petacas de gasolina flotan junto a la Alameda y la Punta San Felipe en Cádiz
La borrasca Kristin, que vino acompañada de un importante temporal marítimo con olas de entre 4 y 5 metros y fuerza 8, ha dejado un rastro de petacas repletas de gasolina en la orilla de la playa de La Barrosa
Aproximadamente, una decena de estas garrafas se hallaba dispersa esta mañana entre el edificio de la Cruz Roja, en la segunda pista, y la urbanización Complejo Atlántico.
Una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba de servicio por la zona se ha encargado de contabilizar las petacas, para que posteriormente sean retiradas por el servicio de limpieza de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chiclana.
Con total seguridad, este suceso es una consecuencia más de la actividad del petaqueo que llevan a cabo las organizaciones del narcotráfico en todo el litoral gaditano, para abastecer de combustible a sus embarcaciones en el mar, cerca de la costa.
Fuentes consultadas aseguran que no es la primera vez que aparece este tipo de depósitos en la playa chiclanera.
