Las aguas de la Alameda y la orilla de la playita de la Punta de San Felipe han amanecido esta mañana con petacas vacías de gasolina flotando. Todo apunta a un rastro más de la actividad del petaqueo que llevan a cabo las organizaciones del narcotráfico en la Bahía gaditana, que recargan de combustible a sus embarcaciones en el mar cerca de la costa. No es la primera vez que aparecen bidones en la ciudad y se está convirtiendo en algo habitual. Este verano ya se ha visto en varias ocasiones en la playa Santa María del Mar, tras ser retiradas por las zodiacs de socorrismo.