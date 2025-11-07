Petacas de gasolina flotan junto a la Alameda y la Punta San Felipe en Cádiz

Todo apunta a nuevos restos del 'petaqueo' de las redes del narcotráfico en la Bahía de Cádiz

Condenado a más de tres años de cárcel un 'petaquero' que transportaba 4.850 litros de gasolina por Chiclana

Bidones de gasolina flotan junto a la Alameda en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Las aguas de la Alameda y la orilla de la playita de la Punta de San Felipe han amanecido esta mañana con petacas vacías de gasolina flotando. Todo apunta a un rastro más de la actividad del petaqueo que llevan a cabo las organizaciones del narcotráfico en la Bahía gaditana, que recargan de combustible a sus embarcaciones en el mar cerca de la costa. No es la primera vez que aparecen bidones en la ciudad y se está convirtiendo en algo habitual. Este verano ya se ha visto en varias ocasiones en la playa Santa María del Mar, tras ser retiradas por las zodiacs de socorrismo.

