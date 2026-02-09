El Ayuntamiento invierte 210.000 euros en obras en el Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Chiclana ha iniciado en la jornada de hoy las obras de adecuación y eliminación de filtraciones en el pasillo trasero de los puestos de pescado en el Mercado de Abastos. Estas actuaciones son necesarias para garantizar el estado óptimo de esta zona de la plaza y están siendo ejecutadas por la empresa chiclanera CEYVE por un importe de 210.000 euros. Asimismo, han sido consensuadas con los minoristas de venta de pescado, puesto que las obras provocarán el cierre de una parte de los puestos durante las cuatro o cinco primeras semanas y de la otra parte de establecimientos durante el siguiente mes.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, visitó esta mañana el lugar donde se desarrollan los trabajos, que tienen como principal objetivo acabar con problemas de filtraciones al parking subterráneo. “El Mercado de Abastos de Chiclana es uno de los mejores de Andalucía y queremos mantener los niveles de calidad, declaró el regidor municipal, para añadir que “es una obra que genera sus incomodidades, pero que teníamos que ejecutar para la mayor seguridad de los profesionales de los puestos y de los usuarios del aparcamiento”.

Así pues, desde hoy y durante unas cuatro o cinco semanas, se afrontará la primera fase de los trabajos que afecta a los establecimientos ubicados desde acceso central hasta la zona de carga y descarga. Y la segunda se iniciará al término de la primera, con una duración similar estimada, afectando al resto.

En cuanto a las obras, consistirán en levantar el suelo existente en el pasillo trasero a las pescaderías (actualmente deteriorado por filtraciones de agua), impermeabilización de la capa base, adecuación de arquetas y salidas de agua, y colocación del mortero y aplicación de revestimiento antideslizante.