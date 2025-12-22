El Ayuntamiento de Chiclana remite el POU a la Junta de Andalucía

Tras la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana y la información de alegaciones, así como la recepción de los correspondientes informes sectoriales, un total de 44, el Ayuntamiento de Chiclana ha remitido el documento a la Junta de Andalucía, de cara a la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica y la posterior aprobación definitiva. Así lo anunció hoy el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto al delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez.

En este sentido, el alcalde especificó que este escrito recoge toda la documentación necesaria para que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pueda proceder a la elaboración de dicha Evaluación Ambiental Estratégica. “El Ayuntamiento ya ha concluido con las actuaciones que debía hacer, ahora esperamos que la Junta nos devuelva el documento con la Evaluación Ambiental para que el Pleno municipal pueda aprobar de forma definitiva este Plan de Ordenación Urbana, algo que esperamos pueda suceder a la mayor brevedad”, declaró, recordando que el Gobierno Andaluz tiene un plazo máximo de cuatro meses para informar y confiando en que la resolución llegue antes de que se cumpla dicho plazo.

Además, José María Román informó que el POU “es prácticamente el mismo que se aprobó de forma inicial, porque las alegaciones no han tenido un alcance importante ni supondrán variaciones significativas”. Además, el regidor chiclanero detalló que el documento remitido recoge la propuesta final de ordenación del municipio, el estudio ambiental estratégico, el resultado de la información pública y las consultas, el informe técnico sobre las modificaciones derivadas como consecuencia de las alegaciones, el informe técnico del jefe de Servicio de Urbanismo, el informe jurídico de la Asesoría Jurídica y el documento resumen obligatorio.

José María Román afirmó que se trata de una noticia importante para Chiclana, porque este planeamiento "generará un crecimiento importante para la economía y el urbanismo dentro de la ciudad compacta, ya que nos permitirá construir unas 7.000 viviendas, de las que 2.000 serán en suelo de titularidad municipal y un 40 por ciento será de vivienda protegida. Esto nos permitirá poder crecer y que nuevos espacios puedan desarrollarse. Hablamos de una ciudad moderna, basada en unos estándares de sostenibilidad”.

Además, quiso subrayar que especifica la ordenación del suelo urbano, mientras que las expectativas de crecimiento de la zona del diseminado se tramitarán en un nuevo documento que está en redacción en estos momentos y que estará en fase de avance a principios del próximo año.