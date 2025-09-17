Chiclana interviene en dos nuevas parcelaciones sin licencia en suelo rústico, una de ellas dividida en 63 partes

El Ayuntamiento de Chiclana continúa trabajando para evitar nuevas parcelaciones en suelo rústico sin la correspondiente licencia municipal. Así lo indicó el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, quien compareció en rueda de prensa para dar detalles sobre dos recientes intervenciones en el Pago Melilla, una en la Colada de Fuente Amarga (frente al Bar Patita) y otra en el Camino del Chaparral.

Así, en cuanto a la ubicada en la Colada de Fuente Amarga, cuenta con una superficie de 41.000 metros cuadrados, que jurídicamente se ha dividido en 63 parcelas pro indivisos de unos 400 metros cuadrados, de las cuales 21 ya cuentan con escrituras públicas. “Estamos hablando de la parcelación jurídica, puesto que no hay actualmente nada construido en el terreno, ni siquiera la división de las parcelas”, indicó el delegado de Urbanismo.

Por otro lado, en relación a la situada en el Camino del Chaparral, dispone de una superficie total de 14.898 metros cuadrados, que se ha dividido en 28 parcelas de unos 500 metros cuadrados con escrituras públicas, de las que siete ya están inscritas en el Registro de la Propiedad. “A diferencia de la anterior, aquí ya se han producido obras divisorias, por lo que hemos procedido a iniciar el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística”, explicó.

“Estamos informando de qué es lo que ocurre e incidiendo en que en suelo rústico no se puede parcelar. Para ello, se necesita una licencia municipal, cuestión que no sucede en ninguno de estos dos casos”, aclaró Rodolfo Pérez, quien incidió en que “en este tipo de suelos se pueden plantar viñas o árboles, pero no parcelar, ni vallar ni edificar. Solo se puede hacer en suelo urbano, donde lo dice Urbanismo, no donde dice el Catastro ni el Registro de la Propiedad”.

Asimismo, el responsable municipal manifestó que, “para evitar esto, recomendamos a la ciudadanía que no se deje engañar”. Y quiso reiterar “a todos los intervinientes en el proceso, es decir, propietarios iniciales, compradores, inmobiliarias, profesionales liberales, entidades financieras y funcionarios públicos que, desde el punto de vista urbanístico, se está incumpliendo la legalidad”,

Por otro lado, declaró, tal y como hizo unos días, que “la Justicia es lenta, pero inexorable. Que nadie venga dentro de diez años diciendo pobrecito de mí, qué es lo que me ha ocurrido. Por eso, pedimos a todos los participantes en este asunto que se informen de qué puede ocurrir”.