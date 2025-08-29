El Ayuntamiento de Chiclana derribará una vivienda irregular con una orden de demolición de 2015

El Ayuntamiento de Chiclana derribará una vivienda irregular con una orden de demolición del año 2015, tras acordarse esta medida en el Pleno celebrado el pasado martes y según dio a conocer hoy en rueda de prensa el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez.

En este sentido, recordó que en dicha sesión “no se aceptó una revisión de oficio, obligada por el Juzgado,” que se refería “a dos resoluciones de la Delegación de Urbanismo, una de 2015 y otra de 2016. La primera de ellas sobre la demolición de una vivienda y la segunda sobre una multa”, apunta el Consistorio en un comunicado.

Sobre este asunto, el edil explicó que, “después de una serie de recursos y la presentación de la petición de revisión de oficio ante el Juzgado, en 2021, este aceptó parcialmente el recurso de la propiedad y en 2023 nos transmite la firmeza de la resolución, obligando al Ayuntamiento a practicar la revisión de oficio, que se produce cuando hay un acto nulo, pero en este caso no lo era y el Pleno, por tanto, ha decidido no hacerlo”.

Con esta decisión, agregó, “lo que queremos transmitir es que las infracciones urbanísticas, aunque el Ayuntamiento tarde en actuar y se dilaten en el tiempo, se acaban pagando. La justicia es lenta, pero inexorable”, refiriéndose con ello a que ambas, una de 2015 y otra de 2016, “han tenido un resultado final en 2025 y habrá que proceder a la demolición que se dictó en su momento”.

Rodolfo Pérez continuó diciendo que, “aunque se tarda mucho tiempo en resolver estos expedientes, una vez que se ha iniciado el trámite y llega a su conclusión, si se ha edificado habrá demolición, además de la multa. Se trata de un mensaje muy claro que debe llegar a las personas que construyen y a las personas que compran”, para añadir que “estas deben informarse en el Ayuntamiento”.

Por último, quiso hacer hincapié en que “las viviendas prefabricadas necesitan las mismas licencias que las de ladrillos. Además, el suelo urbano es el que dice el Ayuntamiento, desde el punto de vista urbanístico, no lo que aparezca reflejado en el Registro de la Propiedad o en el Catastro”.

POU

Por otro lado, Rodolfo Pérez abordó también en esta rueda de prensa la situación del Plan de Ordenación Urbana (POU), sobre el que detalló que “contamos con todos los informes sectoriales, a excepción de uno”, para añadir que, actualmente, el Ayuntamiento “está redactando el documento definitivo para presentarlo en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con las modificaciones que nos han notificado en cada uno de estos documentos”.

El edil del área también puso de manifiesto que incluirá las modificaciones que correspondan, de acuerdo con las diferentes alegaciones que se han realizado. “Esto supone que en un breve espacio de tiempo podremos remitir la proposición a dicha consejería, con el objeto de que realice la evaluación ambiental estratégica definitiva”, declaró.