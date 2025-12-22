El Ayuntamiento de Chiclana destina 15.000 euros para la iniciativa ‘Vacaciones en Paz’ de Sadicum

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de Sadicum, Chari Sánchez, firmaron hoy un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana contribuirá a subvencionar a la Asociación de Ayuda al pueblo saharaui de Chiclana Sadicum para llevar a cabo el proyecto ‘Vacaciones en Paz’. En este sentido, el Consistorio chiclanero destina 15.000 euros para este proyecto.

José María Román destacó la importancia de este acuerdo, porque a través de él “muchos pequeños pasan el verano en Chiclana, gracias también a la colaboración de muchas familias que se implican en la acogida de estos niños y niñas”. Además, agradeció la labor de Sadicum.

Por su parte, la presidenta de la entidad, Chari Sánchez, puso también de relevancia este acuerdo. “El pueblo saharaui es muy acogedor y agradece que se acoja a los niños y se les muestre un mundo diferente al que conocen en sus campamentos, en los que no hay sombra y el calor es insufrible desde el mes de abril”, declaró

Además, destacó que los motivos por los que traen a los pequeños son “darles a conocer una cultura diferente; para que saquen buenas notas en el colegio, porque es una motivación para ellos a la hora de estudiar;,para que tengan una revisión médica y por su alimentación”.

Hay que resaltar que Sadicum lleva a cabo la iniciativa ‘Vacaciones en Paz’, a través de la cual menores saharauis con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años son acogidos por las familias chiclaneras durante los meses de verano. De esta forma, se alejan de las altas temperaturas superiores a los 50 grados que sufren en sus lugares de origen, como recompensa al esfuerzo diario que realizan en las escuelas durante el curso escolar.

La iniciativa se viene desarrollando en Chiclana desde 1998, como consecuencia del esfuerzo, trabajo y dedicación de la Asociación local de Ayuda al Pueblo Saharaui de Chiclana ‘Sadicum’.