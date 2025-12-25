El Ayuntamiento de Chiclana concede 10.800 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer
Esta cuantía va destinada al mantenimiento de la sede social
También contempla el desarrollo de actividades en beneficios de las personas enfermas
Chiclana: Lucía López-Palanco: “Nuestro objetivo es mitigar el impacto de la enfermedad en pacientes y familiares”
El alcalde de la ciudad, José María Román, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Chiclana, Lucía López-Palanco, han firmado un convenio por el que el Ayuntamiento concede 10.800 euros a esta entidad para el mantenimiento de la sede social que tiene en el municipio, ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, así como para el desarrollo de las actividades destinadas a ayudar a las personas enfermas y sus familias. En el acto también estuvieron presentes el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, y la representante de la AECC, Ruth Lean.
José María Román señaló que este convenio hace que el Ayuntamiento facilite la operatividad de esta asociación para la asistencia sociosanitaria a las personas que lo necesitan. “De esta forma, colaboramos para que la sociedad se articule y cubrimos las demandas de cada colectivo. En este caso es más importante, al tratarse de la salud y a la lucha contra el cáncer, una enfermedad dura, pero gracias al trabajo que se hace para la investigación, la concienciación y la prevención se va avanzando”, declaró.
Por su parte, Lucía López-Palanco agradeció la firma de este acuerdo al Consistorio, así como el trabajo conjunto que se hace desde distintas delegaciones para ayudar a la entidad. “Esta cuantía va destinada a continuar con la asistencia gratuita que damos a pacientes y familiares, como es la atención psicológica, fisioterapeuta, talleres para ayudar a la convivencia y contamos con una trabajadora social para ayudar en las labores burocráticas en momentos tan complicados”, detalló.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas