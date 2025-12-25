El Ayuntamiento de Chiclana concede 10.800 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer

El alcalde de la ciudad, José María Román, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Chiclana, Lucía López-Palanco, han firmado un convenio por el que el Ayuntamiento concede 10.800 euros a esta entidad para el mantenimiento de la sede social que tiene en el municipio, ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, así como para el desarrollo de las actividades destinadas a ayudar a las personas enfermas y sus familias. En el acto también estuvieron presentes el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, y la representante de la AECC, Ruth Lean.

José María Román señaló que este convenio hace que el Ayuntamiento facilite la operatividad de esta asociación para la asistencia sociosanitaria a las personas que lo necesitan. “De esta forma, colaboramos para que la sociedad se articule y cubrimos las demandas de cada colectivo. En este caso es más importante, al tratarse de la salud y a la lucha contra el cáncer, una enfermedad dura, pero gracias al trabajo que se hace para la investigación, la concienciación y la prevención se va avanzando”, declaró.

Por su parte, Lucía López-Palanco agradeció la firma de este acuerdo al Consistorio, así como el trabajo conjunto que se hace desde distintas delegaciones para ayudar a la entidad. “Esta cuantía va destinada a continuar con la asistencia gratuita que damos a pacientes y familiares, como es la atención psicológica, fisioterapeuta, talleres para ayudar a la convivencia y contamos con una trabajadora social para ayudar en las labores burocráticas en momentos tan complicados”, detalló.