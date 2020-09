Cuando el nuevo curso político ya empieza a tomar forma también en la ciudad, desde el Partido Popular de Chiclana se mira ya a los próximos meses con la vista puesta en la recuperación económica y social de la localidad, pero antes se hace balance de la primera etapa de Ascensión Hita como nueva presidenta local de los populares y portavoz del grupo municipal.

Balance de su primera etapa

"Desde que asumí los cargos, el pasado mes de enero, nos hemos afanado en recuperar a gente que forma parte o ha pertenecido al partido con anterioridad para abrir el PP de Chiclana a personas que son muy válidas y que pueden aportar mucho de cara al futuro, además de acercarnos a la calle para pulsar la realidad de los ciudadanos y sus verdaderas demandas", explica Hita en este sentido, al tiempo que califica estos primeros meses al frente del PP como una etapa "apasionante pero al mismo tiempo muy compleja por la llegada de la pandemia que estamos sufriendo desde marzo y que nos ha impedido poder desarrollar muchas de las iniciativas que nos hubiera gustado".

Con la renovación en junio del Comité Ejecutivo del partido y la creación de diversas vicesecretarías, la presidenta popular ha querido reforzar las estructura interna de la formación, devolviendo protagonismo local a través de diferentes funciones a miembros del PP como Ana Domínguez, Teresa Ruiz Sillero o Ernesto Marín, entre otros.

En lo que a la situación actual respecta, Hita insiste en que, pese a las continuas críticas que recibe por parte del equipo de gobierno municipal en este sentido, "nuestra intención es ofrecer diálogo y colaboración para trabajar por la ciudad, como hemos intentado con el gran pacto por el Urbanismo, pero para ello es imprescindible diálogo y consenso, y no la imposición que pretende llevar a cabo el gobierno municipal".

Precisamente sobre Urbanismo, Ascensión Hita insiste en que "aún es posible recuperar el diálogo, por el bien de la ciudad, en un ámbito trascendental para Chiclana y para evitar que se siga frenando su desarrollo con la anulación de más planes", al tiempo que confía en que el gobierno local "inicie conversaciones con la Junta para sentar las bases de la mesa de trabajo que la Administración regional está dispuesta a celebrar".

Prioridades para los próximos meses

De cara al nuevo curso político, Hita resalta tres pilares fundamentales en los que poner el acento en los próximos meses, Urbanismo, Fomento y las políticas sociales. "Urbanismo debe empezar a funcionar en Chiclana porque es un ámbito clave para la reactivación económica y son muchas las quejas que nos llegan por parte de profesionales y ciudadanos sobre las trabas y la lentitud de los trámites, por lo que vemos de gran importancia que se acabe con la burocracia y se den facilidades para agilizar las gestiones", defiende la responsable local del PP.

Asimismo, en relación con Fomento, Hita entiende que "se trata de otro ámbito clave y en el que no hay actividad alguna en la ciudad, cuando se deberían estar impulsando medidas de formación, asesoramiento, información, apoyo a empresarios y autónomos, etcétera, ya sea presencial o telemáticamente". "Desde el principio de la legislatura el área de Fomento ha sido una segunda Delegación de Fiestas, y ahora que por la crisis sanitaria no se celebran festejo, prácticamente no hay actividad alguna en este sentido".

Las políticas sociales son el tercer pilar para la recuperación en la ciudad según la portavoz municipal del PP, por lo que entiende que "es el momento de ayudar a los que más lo necesitan, y para ello son fundamentales los planes de empleo, ya sean locales o de otras administraciones, por eso no entendemos que el equipo de gobierno haya rechazado el Plan Aire de la Junta en una situación como la actual, por el simple hecho de venir de una Administración de otro color político".

En clave electoral

De cara a las próximas elecciones municipales, Hita no niega que "nuestro objetivo es volver a gobernar la ciudad, porque además pienso que somos la única alternativa de gobierno que tiene en estos momentos Chiclana frente al actual tripartito, un gobierno que ojalá sea de la mano de la Junta gobernada por el PP y basado en la cercanía con la gente". A este respecto, insiste en que "los ciudadanos están cansados de promesas y de grandes programas políticos, lo que quieren es que les solucionen sus problemas del día a día", incidiendo en que "estamos haciendo un equipo para prepararnos para gobernar en esta línea, porque tenemos claro que la gente está cansada de la vieja política y en el PP de Chiclana estamos en otros tiempos, con gente nueva apoyada por personas con mucha experiencia".

Por último, Ascensión Hita no oculta que le "encantaría" ser la candidata del PP en las próximas municipales, pero asegura que no está centrada en trabajar sólo para este fin, "sino en elaborar un programa cercano y realista con los ciudadanos de cara a las elecciones". "Actualmente contamos con todo el apoyo y la confianza de la Provincial y de la Regional del partido para desarrollar un proyecto en el que tenemos puestas muchas ilusiones y esperanzas y que está haciendo que Chiclana cada vez tenga más peso y sea un objetivo importante para el PP".