El PP propone un gran pacto por el urbanismo en la ciudad

El Partido Popular de Chiclana, ante la situación que se abre con la situación urbanística de la ciudad, propone “un gran pacto” por el urbanismo en la localidad. "Tras el nuevo doble varapalo sufrido en los tribunales durante los últimos meses, al tumbar nuevamente otro Plan General de Ordenación Urbanística al PSOE", los populares hacen un llamamiento a la responsabilidad.

“En los últimos meses, la sociedad ha dado un gran ejemplo de responsabilidad y compromiso, y nosotros, sus representantes políticos, debemos estar a su altura. En estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir, el diálogo y el consenso no sólo son necesarios, son imprescindibles para poner en práctica las mejores políticas posibles para Chiclana”, afirma la presidenta del PP local, Ascensión Hita.

Hita subraya que “estamos ante un nuevo capítulo en el urbanismo de la ciudad y está claro que, hasta ahora, las cosas no se han hecho del todo bien, la historia de los planes urbanísticos de Chiclana está ahí y no podemos cambiarla”. Sin embargo, la formación popular considera que “no es tiempo de reproches ni de ataques políticos en una u otra dirección, es la hora de poner la primera piedra de un proyecto común, de una ciudad mejor, trabajar todos unidos para conseguir una ciudad cómoda y agradable donde todos quieran vivir, una ciudad verde y sostenible con el medio ambiente, una ciudad con la suficiente seguridad jurídica donde sea atractivo invertir y generar empleo. En resumen, es el momento de colocar la primera piedra de la Chiclana del futuro”.

La portavoz del Partido Popular en el Consistorio manifiesta que “está claro que algo no funciona en el urbanismo de la ciudad, que se necesita un cambio, y no sólo en la redacción de un nuevo plan urbanístico, sino también en el funcionamiento de su Delegación, en la agilidad en la tramitación de los expedientes urbanísticos, como motor de la economía de Chiclana, y no como un obstáculo al empleo y la generación de riqueza”.

Por todo esto, desde el PP reiteran que “ahora más que nunca tenemos que descartar lo que nos separa y apostar por lo que nos une. Tenemos que dejar de un lado los enfrentamientos y no sólo los políticos sino también los alentados los últimos años entre la zona de playa y el centro histórico o el suelo urbano y los vecinos del extrarradio”.

Para facilitar las cosas, Ascensión Hita declara que “tendemos la mano de una manera sincera y sin condiciones previas a todos los partidos políticos de la ciudad para que desde el diálogo y el consenso consigamos el mejor PGOU posible para Chiclana y para que gobierne quien gobierne la ciudad en los próximos años sienta la obligación de mantener el desarrollo de la ciudad que entre todos nos hemos propuesto”.

En este sentido, la concejala popular resalta que “para que este pacto desemboque en un proyecto de ciudad para todos, debemos seguir el ejemplo de otras administraciones, como por ejemplo está haciendo la Junta de Andalucía en el desarrollo de la Nueva Ley del Suelo de Andalucía. Tenemos que contar con todos, debemos escuchar y dejarnos asesorar por todos y cada uno de los implicados en su elaboración. Debemos escuchar a la ciudadanía, como ya está haciendo el equipo de gobierno en estos días, pero también debemos escuchar a los empresarios, a los arquitectos, a los promotores, a las asociaciones ecologistas, a la plataforma por la regularización. En resumidas cuentas, a todos aquellos que tengan algo que aportar al futuro de la ciudad, porque solo así empezaremos a dar los pasos en la dirección correcta, que no es otra que la de contar con un Plan General de Ordenación Urbanística que nos permita de una vez por todas dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia el futuro”.

Finalmente, Ascensión Hita indica que “Chiclana es una ciudad de emprendedores y grandes posibilidades. No podemos fallar a la ciudad y no podemos fallar a su gente. Por eso desde el Partido Popular tendemos la mano al resto de las fuerzas políticas para conseguir este gran pacto por el urbanismo de Chiclana”.