Aprobado definitivamente el presupuesto de Chiclana para 2026, que asciende a casi 150 millones de euros

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó definitivamente el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 149,8 millones de euros. Unas cuentas que salieron adelante con el voto a favor de los grupos municipales de PSOE e IU, así como de los dos concejales no adscritos y el voto en contra de PP y Vox. En este sentido, se desestimaron las alegaciones presentadas por los grupos municipales de PP y Vox y de la Asociación Por un IBI Real.

Desglosando estas, indicar que la empresa municipal EMSISA pasa de 18.343.790 euros en 2025 a 19.988.037 en 2026; mientras que Chiclana Natural reduce su presupuesto de 48.783.031,38 euros en 2025 a 46.471.271,92 euros en 2026. Por su parte, el presupuesto del el Ayuntamiento pasa de 107.459.929,23 euros en 2025 a 112.860.026,16 euros en el presente año.

“Estamos hablando de unas cuentas buenas para Chiclana, una ciudad que avanza firmemente y que ha bajado de los 8.000 desempleados por primera vez en un mes de diciembre desde el año 2007, aunque con 19.000 habitantes más”, subrayó la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón, quien añadió que “nuestra ciudad también necesita el apoyo de la Junta de Andalucía en materia de Educación, Sanidad e Infraestructuras”.

Por otro lado, el Pleno de la Corporación Municipal también sacó adelante la aprobación de la Cuenta General Correspondiente al ejercicio 2024, que contó con el voto a favor de PSOE, IU y concejales no adscritos y el voto en contra de PP y Vox. Asimismo, se dio luz verde a los expedientes relativos a la devolución de la garantía definitiva depositada para responder del contrato administrativo para la prestación de los servicios técnico-deportivos en las instalaciones y actividades deportivas municipales y sobre el rechazo a la solicitud de bonificación presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la cuota íntegra del IBI. Estas dos propuestas contaron con el apoyo de PSOE, IU y concejales no adscritos y la abstención de PP y Vox.

Asimismo, con los votos favorables de PSOE, IU y concejales no adscritos, en contra de PP y la abstención de Vox, se aprobó la propuesta del Grupo Municipal de IU relativa a la tramitación de Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía. Y finalmente, se rechazó la propuesta de PP sobre la situación de los trabajadores autónomos y la moción de control del Grupo Municipal de Vox sobre un Plan de Choque de mejora integral en distintas plazas de la ciudad.

PP

Por otor lado, el PP justificó su rechazo al Presupuesto de 2026, debido a que "dan la espalda a las prioridades reales de los vecinos y profundizan en un modelo de gasto ineficaz y clientelar".

La portavoz y presidenta local, Ascensión Hita, aseguró que estos "reducen un 25% la inversión en vivienda pública, limitan las ayudas a la infancia, recortan el apoyo al empleo y abandonan el mantenimiento de parques y jardines, mientras inflan partidas en festejos populares y publicidad institucional".

Además, durante el debate de la Cuenta General de 2024, dijo: "Hoy venimos a hablar de hechos, no de humo. De los más de 43 millones presupuestados, sólo se han ejecutado 8,5 millones” y enumeró “las promesas incumplidas del gobierno local”.

Vox

Vox puso el énfasis en la moción rechazada que solicitaba la puesta en marcha de un plan de choque de mejora integral en los entornos de las plazas de Monterrey, Santo Domingo y La Habana. Así, lamento que “de nuevo el equipo de gobierno de José María Román haya votado no en el Pleno al bienestar de los chiclaneros y a escuchar a la ciudadanía”. Su portavoz, Manuel Vela, se quejó de que el gobierno municipal “tumbe, por sistema, cualquier iniciativa formulada de manera constructiva y que sea útil para mejorar las barriadas de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. Y todo ello por venir de la oposición”. Para pedirle, posteriormente, que “no pierda la perspectiva. Al rechazar mociones como ésta no echa por tierra una iniciativa de Vox, lo que se hace es decir no a la ciudadanía y desoír la voluntad de los vecinos”.