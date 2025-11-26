Chiclana: El Pleno aprueba la ordenanza reguladora de solares y edificaciones ruinosas

El Pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprobó hoy, de manera inicial, la ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas. Una propuesta que contó con los votos a favor de los concejales de PSOE, IU, PP y no adscritos y con la abstención de Vox. En este sentido, el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, expuso que se trata de la adaptación de esta norma a la legislación autonómica vigente.

Además, el edil precisó que resulta “una acción necesaria y una formalidad para continuar con la labor que el gobierno local viene realizando a la hora de comprar solares en el centro del municipio. Con estas actuaciones, afrontamos e intentamos resolver el problema de vivienda con el que contamos en la localidad. De tal manera que instamos a propietarios de aquellas que están abandonadas a que las pongan en condiciones o en caso alternativo el Ayuntamiento podrá hacerlo en su nombre”.

Por otro lado, con los votos a favor de PSOE, IU y los concejales no adscritos, salió adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo vigente de la Corporación, así como la modificación puntual de la plantilla para este año. “El objetivo es la organización de los diferentes departamentos, con la incorporación de personal en áreas como Servicios Sociales, Policía Local o Asesoría Jurídica, entre otras”, señaló el delegado de Personal, José Vera, incidiendo en que “estas mejoras ayudarán que nuestro Ayuntamiento sea más eficiente y competitivo a la hora de prestar mejores servicios a la ciudadanía”.

Además, se dio el visto bueno a la modificación del contrato administrativo de los servicios de telefonía fija, móvil y acceso a internet para el Consistorio, una propuesta que contó con los votos a favor de PSOE, IU y los concejales no adscritos y la abstención de PP y Vox. En este sentido, la delegada de Régimen Interior, Ana González, reveló que el contrato de adjudicación de este servicio data de febrero de 2022.

También se aprobó el expediente relativo al recurso de reposición formulado contra el acuerdo de incautación de la garantía definitiva depositada por la adjudicataria del servicio de atención socioeducativa de la Escuela Infantil Aldea del Coto. Además, la primera teniente de alcalde, Ana González, procedió a la lectura del manifiesto en conmemoración del Día Mundial de la Infancia, un escrito que contó con el apoyo de toda la Corporación Municipal.

Viaje a China

En el transcurso de esta sesión plenaria, el alcalde de la ciudad, José María Román, informó sobre su visita a la República Popular China, en la que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González, y el jefe de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, Juan Antonio de la Mata. Así pues, el regidor declaró que, una vez que se apruebe el Plan de Ordenación Urbana (POU), el Ayuntamiento contará con suelo de propiedad municipal en el que se podrán construir 2.000 viviendas.

Ante este hecho “se ha ofrecido la construcción de estos inmuebles a los promotores locales, que no están interesados en la ejecución de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Por ello, hemos buscado vías alternativas y una de ellas ha sido aprovechar la invitación que nos han hecho para conocer cómo trabajan las empresas chinas”, explicó José María Román, quien detalló que las firmas visitadas crean piezas modulares para bloques de viviendas, “no unifamiliares, que suponen la mitad del coste y estarían acabadas en la mitad de tiempo. Por tanto, representa una buena oportunidad”. Para concluir, más tarde, mostrando su confianza en que esta acción dé buenos frutos “y podamos dar solución a la demanda de vivienda que tiene la ciudadanía”.