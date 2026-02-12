El alcalde de Chiclana recibe a la junta directiva de la Asociación Andaluza de Mujeres de Medio Audiovisuales

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a integrantes de la junta directiva de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), encabezadas por su presidenta Pilar Crespo. Un encuentro en el que también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Ana González; la delegada de Cultura, Susana Rivas; la vicepresidenta de AAMMA, Rocío Rodríguez; y Blanca Rey, directora adjunta de GENERAMMA, el festival que AAMMA lleva a cabo en Chiclana desde hace cinco años.

En este sentido, el regidor chiclanero ha dado la bienvenida a la presidenta de la entidad, así como a la vicepresidenta y a la directora adjunta del festival, y ha expresado el compromiso del Ayuntamiento de Chiclana para trabajar de forma conjunta en aquellos proyectos que lleve a cabo en los próximos años. Entre ellos, por supuesto, se encuentra el Festival de Cine realizado por Mujeres GENERAMMA, que en este 2026 cumplirá su sexta edición.

“En primer lugar, quisiera agradecer la magnífica labor realizada estos años atrás por Oliva Acosta que, junto a un importante grupo de mujeres, se lanzaron a la aventura de poner en marcha este festival en Chiclana, que se ha convertido en todo un éxito de participación en las cinco primeras ediciones”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “ahora tenemos que darle la bienvenida a este nuevo grupo de directoras, productoras, guionistas, técnicas, creadoras, expertas en el sector audiovisual, actrices, investigadoras, comunicadoras, etcétera, encabezadas por Pilar Crespo, que ha llegado con muchas ganas de trabajar por relanzar el papel de la mujer en el sector audiovisual de Andalucía”.

“Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Chiclana se puso a disposición de AAMMA para que el Festival de Cine realizado por Mujeres, GENERAMMA, pudiera celebrarse aquí en nuestra ciudad”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “en estas cinco primeras ediciones hemos podido constatar el magnífico trabajo organizativo, así como el alto nivel de las producciones. Así pues, seguimos tendiendo la mano a la junta directiva para que el festival continúe en esta línea de éxito y se consolide como uno de los más importantes a nivel nacional”, ha incidido.

Por su parte Pilar Crespo también ha valorado la labor de Oliva Acosta en la dirección de GENERAMMA, y ha agradecido al Alcalde de Chiclana y a toda su ciudadanía, así como al conjunto de patrocinadores que lo hacen posible, “el apoyo a este festival, que en 2026 comienza un nuevo ciclo, con el reto de consolidar GENERAMMA y Chiclana como referente del cine realizado por mujeres”.