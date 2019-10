Recepción municipal a Isabel Montero, que deja su cargo en la AECC

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Chiclana, Isabel Montero, ha sido objeto de una recepción oficial en Alcaldía por su marcha del cargo de esta entidad. En el encuentro, en el que han estado presentes el alcalde, José María Román, la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, y la gerente provincial de la AECC, María Jiménez, el regidor chiclanero ha recordado que este colectivo lleva 25 años en la ciudad, siendo 15 los que Isabel Montero lleva al frente.

“Tenemos que agradecer públicamente a Isabel, como responsable tantos años, su dedicación, porque trabajan con 200 usuarios al año, siendo una cifra muy importante. Además, se trata de ayuda económica, médica y psicológica, labor que se continuará haciendo, pero con otras personas al frente”, ha destacado el alcalde.

José María Román ha reseñado también que “venimos de 15 años de una gran actividad, en los que la asociación ha estado presente en todo tipo de actos, como marchas, cenas, desfiles, eventos, mesas informativas y un largo etcétera. La insistencia de la entidad con Isabel al frente ha sido muy fuerte y muy potente y todo ello es de agradecer, porque esto ha contribuido a generar los recursos necesarios para que se puedan atender a estas 200 personas al año”, ha destacado.

Por su parte, María Jiménez ha reconocido todos los años que Isabel “ha estado al frente de la entidad, por el despliegue y la actividad que ha realizado, ayudando y dando servicios a muchas personas, de forma totalmente gratuita”. “Todo ello ha sido posible gracias al empeño, al trabajo, al cariño, a la dedicación y a que se ha dejado la vida en ello Isabel como presidenta. Siempre ha estado consiguiendo recursos y esto ha permitido que la situación de la AECC de Chiclana sea muy buena”, ha incidido. También ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, “porque es fundamental para llegar a todas esas personas que nos necesitan, tanto pacientes como familiares, ya que nos permite contar con los recursos necesarios para ello”.

Por último, Isabel Montero ha agradecido también ese apoyo siempre del Ayuntamiento, “así como de todos los voluntarios que durante estos 15 años han estado y siguen estando trabajando por y para la asociación y a todo el pueblo de Chiclana por la solidaridad que siempre ha mostrado”.

“Siempre me he implicado, porque me gusta que las cosas funcionen bien y siempre lo he hecho con mucha ilusión y mucho cariño”. “Ahora me doy cuenta de que no puedo llevar el ritmo que llevaba antes y creo que es el momento de dar un paso atrás y dejar la presidencia, aunque siempre seguiré vinculada a la asociación, colaborando en todo lo que sea necesario”, ha señalado.