Finaliza el V Foro Turismo Cádiz en el Gran Meliá Sancti Petri con motivos para la esperanza

En una etapa extremadamente difícil para el sector turístico hay motivos para empezar a mirar el futuro más próximo con esperanza tras los envites del coronavirus. El V Foro Turismo Cádiz, que ha sido clausurado hoy tras dos intensas jornadas de reflexión y propuestas compartidas en el hotel Gran Meliá Sancti Petri de Chiclana, ha dejado una serie de conclusiones que permiten aventurar que así será.

El viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha aportado algunos datos en la cita chiclanera. "A día de hoy, el 35 por ciento de todas las reservas a nivel nacional son para Andalucía, donde cada semana se duplican las reservas respecto a la semana anterior y a este paso, el promedio de ocupación anual en la provincia de Cádiz llegará al 63 por ciento, a medio gas de las cifras prepandémicas pero mucho mejores que las del año pasado".

Son datos que evidencian que "el panorama ha cambiado en apenas un mes" y que -en opinión de Cardenete- tienen que ver con los “avances en el plan de vacunación” y la “relajación de las medidas anticovid. Las estimaciones arrojan la llegada de 9 millones de turistas para Andalucía. Se observa una reversión en el sector que posibilita mantener una actitud optimista".

El alcalde de Chiclana y diputado provincial de Turismo, José María Román, coincide en esa buena perspectiva de previsiones para el sector. “No me vale ni para Cádiz ni para Chiclana. Lo que no se acerque al lleno no me vale. Ese es el reto y ahí vamos a estar”, ha dicho.

Por su parte José Antonio Medina, director general de 8TV y El Periódico de Chiclana y en calidad de portavoz de la organización del evento, ha esbozado algunas conclusiones de las dos jornadas celebradas en el Hotel Gran Meliá Sancti Petri. “Ha quedado claro que este encuentro era necesario para tratar de dar respuestas a la incertidumbre que reina. Y también que, poniendo todos de nuestra parte, es posible recuperar este tipo de encuentros: foros en los que debatir, reflexionar y en los que encontrarnos, saludarnos y recuperar el contacto físico que hemos perdido en este último año”. La organización ya ha anunciado una sexta edición en la que “estamos trabajando con la misma ilusión, compromiso y ganas de aportar a la principal industria de la provincia de Cádiz. Ojalá para esa fecha, en primavera de 2022, todo haya vuelto a ser como antes. Y si es posible, aún mejor”.

Por último Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ha recalcado los cambios de paradigmas, hábitos y prioridades que ha supuesto la pandemia, así que “nos tocará hablar de cómo respondemos a los nuevos escenarios” que se plantean. En ese sentido, ha destacado el papel del Foro Turismo Cádiz, en cuya siguiente edición ha expresado ya su compromiso a colaborar.