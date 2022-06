El Teatro Moderno acoge este viernes un encuentro de corales

La polifónica Sancti Petri, que dirige Sebastián Heredia y preside Toñi Barrera, impulsa el I Encuentro de Corales en el Teatro Moderno, que se celebrará este viernes 1 de julio, a las 20.00 horas. Así, en esta primera edición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Delegación de Cultura, la ciudad recibe a uno de los conjuntos más prestigiosos de la provincia, la Camerata del Ateneo de Jerez.

Hay que resaltar que la Camerata del Ateneo de Jerez nació en la primavera de 2013, impulsada por su directora Emelina López, “con la finalidad de dar a conocer todo el acervo de la música”. Desde entonces, han mantenido constantemente su actividad musical, a excepción de la etapa de pandemia.

En esta ocasión, trae hasta Chiclana un curioso programa titulado La vuelta al mundo en canciones, una selección extraída de su extensísimo repertorio y que incluye partituras italianas –Al dí la, Gobbo so pare-, mejicanas –Antonino-, japoneses –Akatombo-, cubanas –Vamos a hacer un ajiaco y Ojos Brujos—o venezolanas, como Alma Llanera.

La polifónica Sancti Petri, esta vez, viaja desde el musical al jazz, con dos fragmentos de El Rey León y standards como Deep River, Summertime o This Little light of Mine. Y ambas corales interpretarán al alimón otro clásico, Stand by me.

Indicar que la Polifónica Sancti Petri, como es sabido, nació en el seno de la Asociación Cultural Musical Iro en el año 2001, asumiendo su dirección inicialmente Rafael Cepero Mesa, lo que dio paso a una etapa de formación y consolidación. Tras el confinamiento derivado de la pandemia, la Polifónica volvió a escena con un Concierto compartido con la Joven Orquesta de Chiclana, como homenaje a las víctimas de Chiclana del COVID, en octubre del 2020.

Precisamente, el COVID impide que se incorpore esta vez al encuentro la Coral Polifónica Jaire, de Villamartín, que tenía inicialmente previsto asistir al mismo, pero cuyos miembros se encuentran aquejados por este coronavirus.