“La Semana Santa de Chiclana está al nivel que merece la ciudad”

José Manuel González, conocido por todos como ‘El Niño’, lleva once años contando la Semana Santa de Chiclana como reportero. Desde entonces, la vive cada año detrás del micrófono, también como florista y vestidor en varias cofradías de la ciudad. El de este domingo no será su primer pregón –Afligidos, Dolores Nazareno, de los Costaleros, de Navidad…-, pero sí el más importante: dará el pistoletazo de salida a la Semana Santa 2023.

–¿Cómo ha vivido esta semana previa?

–Ha sido muy emocionante por la gente que me he encontrado, los ánimos de las hermandades… Es algo muy bonito. El pregón es importante, anuncia la Pasión del Señor que vamos a vivir. Tengo mucha presión por que todo salga bien, pero es algo precioso que no voy a olvidar en la vida.

–¿Lo cerró hace poco?

–El 11 de marzo fue el último día que estuve escribiendo, aunque he modificado alguna cosilla. Ya sólo queda que llegue un momento al que le tengo muchas ganas y sé que va a marcar mucho mi vida cofrade.

–¿Qué podemos esperar?

–Será muy sentimental porque mi abuela falleció el año pasado, el día antes del último Pregón de Semana Santa, así que se lo dedicaré a ella. También será muy chiclanero porque tengo una vinculación especial con todas las hermandades y soy vestidor de muchas de ellas. Será un pregón sentido y emocionante.

–Si no me equivoco fue su abuela quien le introdujo en el mundo cofrade.

–Empecé con ella cuando tenía nueve años. Salía como penitente en La Borriquita y poco a poco fui conociendo este mundo. Entré en la cofradía del Medinaceli, ahora soy mayordomo de la Junta de Gobierno de La Soledad… Pero todo empezó entonces, gracias a mi abuela, una mujer que iba a misa todos los días y le encantaban los besamanos, los cultos y la tradición cofrade. Esos fueron mis inicios e inevitablemente el pregón va a incluir todas esas menciones. Es lo que me ha llevado hasta aquí.

–Es una tradición heredada, ¿no? Todo cofrade se acuerda de alguien en estos días.

–Es muy raro encontrar a alguien que no esté en una hermandad por esa tradición familiar. Casi todos hemos cogido esa herencia y por eso hay muchas cofradías en Chiclana que son familias: la tía, el primo, el sobrino… Eso suele ser porque algún miembro de la familia ha animado a todos.

–¿Cómo suele vivir la Semana Santa? Imagino que trabajando es complicado.

–No llevas la penitencia como te gustaría, pero lo llevo bien. Y muy intensamente. Cuando termino de vestir las vírgenes, tengo que poner flores y cuando acabo tengo el directo. Pero yo encantado. Estaría muchos años así, lo hago con mucho gusto. De hecho, me atrevería a decir que lo disfruto igual que cuando no trabajaba porque me he acostumbrado a vivirlo detrás de un micrófono, a través de las flores y de las vestimentas.

–¿Y cómo valora el momento de la Semana Santa de Chiclana?

–Se está adaptando a los tiempos y ha mejorado mucho respecto a hace diez años, cuando veíamos el futuro un poco incierto. Pero ahora mismo está en un momento muy bueno. Hoy hay muchas hermandades que tienen un número importante de jóvenes y eso es una alegría. Hay muchos proyectos nuevos, valoramos más nuestro patrimonio y damos a conocer toda esa parte no tan visible gracias a vestidores, los floristas, los cultos internos, la preparación del paso o la puesta en escena en la calle. Todo eso se está cuidando mucho para que podamos disfrutar de una Semana Santa al nivel que merece Chiclana en la actualidad.

–El futuro está asegurado, entonces.

–Yo diría que sí porque hay mucha actividad en los grupos jóvenes. De hecho, en la actualidad no hay cofradía sin grupo joven. Además, hay mucha hermandad entre todos ellos: cada uno es de una hermandad, pero tienen momentos de convivencia en la que comparten sentimientos e impresiones entre todos… y eso es lo que va a hacer aún más grande la Semana Santa de Chiclana en un futuro.