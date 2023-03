Robles exige "respeto" y "humildad" a Podemos durante su visita a Chiclana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su visita a Chiclana para exigir "humildad" y "respeto" para el PSOE a su socio de Gobierno tras las críticas de la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.

Belarra había cuestionado el compromiso feminista del PSOE días antes. "Puedes decir que eres el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ para volver al Código Penal de la Manada con PP y Vox, te están dando gato por liebre", afirmó en un acto en Madrid donde criticó que los socialistas accedan a votar la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ junto a los principales partidos de derechas en la oposición.

Margarita Robles pidió "respeto" para el PSOE, que lleva "140 años trabajando por las mujeres". Además, recordó a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos "debería ser más humilde de reconocer los méritos en los demás". "Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no", añadió Robles, quien planteó que "hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años" con el feminismo y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.