Reyes Magos de Chiclana: 25 años repartiendo felicidad

En Chiclana, hay un lugar donde en Navidad los sueños de los más pequeños se hacen realidad. Se trata de un espacio austero, sin artificios, una nave situada en uno de los polígonos que hay en el municipio. Sin embargo, nada más atravesar la puerta, se percibe que no es un sitio cualquiera. Aquí, un grupo de medio centenar de jóvenes anónimos, de entre 18 y 30 años, trabaja incansable y desinteresadamente para preparar con esmero los regalos que sus Majestades los Reyes de Oriente entregarán a los niños que peor lo están pasando. Son los ‘Cincodeluno’, los más leales y esenciales colaboradores de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, la entidad que con su magia y tesón consigue que en esta ciudad todos los pequeños cumplan sus deseos en estas fechas tan señalada. Y este 2023 es muy especial, porque esta organización cumple sus bodas de plata. Ya han pasado ni más ni menos que 25 años desde que Manuel Torres creara tanto esta como su admirada campaña “Ningún niño sin juguetes”.

Es momento de hacer balance, de reflexionar sobre lo vivido, sobre los conseguido. Su actual presidente, Juan Jesús Sánchez, conocido y querido en Chiclana por su dedicación, siempre desde la humildad y las buenas formas, a esta causa y a otras muchas, se encarga de ello. Hace memoria y asegura que en torno a 20.000 pequeños se han visto beneficiados con esta iniciativa, que ha podido recaudar durante este tiempo alrededor de 1.500.000 euros.

Para este año, está previsto que se llegue a unos 600. ¿Los peores momentos? Los años de la crisis, del 2012 al 2015, cuando se atendían a unos 1.400.

No obstante, nunca “los colaboradores de esta entidad”, como le gusta llamar a los componentes de esta asociación, Bernardo Fontao, miembro de ella y Rey Melchor en 2014, pensaron en tirar la toalla. “Siempre los hemos atendido”, apunta.

Y es que la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, la más antigua de su categoría en la provincia de Cádiz, ha recibido numerosos reconocimientos y es un ejemplo en España en este tipo de acciones. Son muchas las organizaciones que se han puesto en contacto con ella para conocer su metodología de trabajo. Y, de esta forma tan sencilla, la explica su presidente: “Son Reyes a la carta. Los ‘Cincodeluno’ tienen como cometido recoger las cartas de estos de Cáritas, que ya han entregado las familias. Ellos las leen y acuden a los almacenes a por los regalos, tres por niño. Se preparan los lotes, que además de los artículos solicitados, incluyen un chándal y zapatillas para hacer deporte y caramelos”.

Pero no solo se empeña en llevar la ilusión a estos niños. La encomiable función de esta entidad va mucho más allá. Donde hay una persona en situación de vulnerabilidad, ahí está la Asociación de Reyes Magos. De tal forma que los mayores de las residencias también reciben su regalo, al igual que los enfermos de Gerasa o las monjas de los dos conventos que hay en la ciudad. Y, por supuesto, también tienen un detalle especial con las personas con síndrome de Down, a las que se unirán este año las que padecen autismo: los Reyes Magos visitarán a estos colectivos, en una cita que, para Bernardo Fontao, es “el acto más bonito”. No dejan a nadie atrás. Incluso, se encargan de consolar a aquellos niños que el sorteo ha dejado fuera de la Cabalgata de Reyes, con la organización de alguna actividad dedicada a ellos.

A pesar de esta impresionante tarea, sus responsables hablan de ella con humildad y modestia. No quieren ser protagonistas. Se sienten, sobre todo, agradecidos. Así, su presidente insistentemente reivindica el papel inexcusable de Chiclana. Y repite hasta la saciedad: “Todo esto no habría sido posible sin el pueblo de Chiclana”. Y es que la magia que desprende esta asociación llega en estas fechas a cada uno de los rincones de este municipio, contagiando a todos sus habitantes. “La gente es tremendamente solidaria. A todas las puertas que llamamos siempre nos contestan con un sí. El pueblo se vuelca a todos los niveles”, relata el presidente.

Para ilustrar esto, Bernardo y Juan Jesús coinciden en una historia sencilla: “la de una niña, que ahora tiene 18 años, pero que desde muy pequeña se dedica todo el año a ahorrar para comprar algo, rifarlo y colaborar así con esta iniciativa. Hace unos días, fue a un establecimiento con el dinero guardado para comprar un determinado artículo. El propietario, cuando se enteró para qué era, le dio otro de mayor valía”.

Tras este relato, Sánchez reitera: “Hosteleros, empresarios, el propio Ayuntamiento y la ciudadanía en general, con su participación en las diferentes actividades que se organizan, todos quieren colaborar para llevar la felicidad a estos pequeños”.

¿Cuál es la recompensa a esta intensa y entregada labor? Ambos lo tienen muy claro: “Pensar que esos niños van a tener Reyes”. Y recuerdan emocionados como esa noche, cuando están compartiendo con sus nietos esos momentos, siempre tienen un recuerdo para ellos.

También mencionan la gran satisfacción que supone pertenecer a esta organización. “Somos una familia, somos amigos que en cualquier momento que alguno nos necesita ahí estamos”, afirma con rotundidad Juan Jesús Sánchez.

Sin embargo, no son una familia cualquiera ni un simple grupo de amigos. Son más de un centenar de personas que en algún momento de sus vidas han tenido el honor de representar a Melchor, Gaspar o Baltasar, la Estrella de Oriente o el Cartero Real, a la vez que son los responsables de proponer cada año los candidatos que tendrán el apasionante reto de encarnarlos.

Son mujeres y hombres de buena voluntad, que han decidido a través de la solidaridad continuar siguiendo a esa estrella que llevó a los tres Reyes Magos por desiertos de arena hasta encontrar el nacimiento. Ellos son, sin duda, el auténtico espíritu de la Navidad.

Número de cuenta: ES20 2100 8510 6102 0025 0760.