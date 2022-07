Polémica taurina en Chiclana: los Presupuestos incluyen una partida desconocida para Podemos

La oposición mantiene viva la polémica taurina en Chiclana. Izquierda Unida acusó la semana pasada al PSOE de "incumplir los acuerdos" del pacto de Gobierno después de que la ciudad se ofreciera como sede del Campeonato Provincial de Escuelas Taurinas. La amenaza de IU, que aseguró que este hecho marcaba "un antes y un después" en la coalición, quedó ahí. Sin embargo, PP y Podemos han alargado la discusión en los últimos días con una partida presupuestaria que la formación morada parece desconocer.

Podemos, el primer partido que manifestó su descontento instando a IU a evitar que Chiclana fuera la sede del Campeonato Provincial de Escuelas Taurinas, aprovechó la polémica para sacar pecho de que, a cambio de su voto a favor, el Gobierno local había retirado de los Presupuestos municipales de 2022 "la subvención a la Escuela de Tauromaquia de la localidad".

El PP, sin embargo, denunció la "hipocresía" de las formaciones de izquierdas, ya que ambas apoyaron un presupuesto municipal para 2022 que sí incluye una partida dedicada a la Escuela Taurina. Además, recordó que la delegación de Cultura, controlada por IU, gestiona desde hace tres años y medio el Museo Taurino de la ciudad.

Podemos estiró la polémica acusando al PP de mentir. “La retirada de esta subvención era una conditio sine qua non para nuestro voto favorable a los presupuestos", insistieron en un comunicado en el que pedían al PP que mostrase las pruebas: “No dudamos que el PSOE de una manera u otra le de dinero a la Escuela de Tauromaquia o a cualquiera de las redes clientelares que tienen en la localidad, pero bajo ningún concepto aparecen en los presupuestos de esa manera, no aparece una transferencia específica a la Escuela de Tauromaquia, es tajantemente falso”.

Los populares recogieron el guante en un ejercicio básico de transparencia: abrir el presupuesto en vigor y mostrar la partida que incluía un importe de 5.000 euros para la Escuela Taurina y que Podemos parecía obviar. "Cualquier persona interesada podrá comprobar cómo en la página 29 de dicho archivo se encuentra la partida económica con número 48902 Transferencia Corriente Escuela Taurina, con un importe asignado de 5.000 €", explicó el concejal del PP Diego Rodríguez.

"Es lamentable tener que perder 10 minutos en dejar en evidencia al señor Guerrero, pero no podemos permitir que nos acuse de mentir y permanecer en silencio”, manifestó el popular, quien recordó que "todos los concejales tenemos el deber de revisar dicha información porque para eso nos eligieron los ciudadanos y para eso los representamos".

Además, el representante del PP recordó que "la Ley obliga a todos los Ayuntamientos a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones para poder implementarlas". Por ello, la Junta de Gobierno local del 29 de marzo, "en la que estaban presentes el señor Roberto Palmero y la señora Susana Rivas de Izquierda Unida" y tras la que se envió el acta "a todos los concejales", aprobó "por unanimidad" este plan para 2022.

"En la página 60 del acta viene recogida a través de las partidas asignadas a la Delegación de Fiestas y bajo la modalidad de la concesión directa nominativa, una subvención otorgada de 5.000 € a la Escuela Taurina y una reseña donde se explica que esta subvención que anteriormente se daba a través de la Delegación de Cultura pasa este año a la Delegación de Fiestas”, explicó el popular, quien incluso pidió al concejal de Podemos Diego Ramírez que entregue el acta de concejal tras este episodio.