La partida a la Escuela Taurina fue anulada con una enmienda

La subvención de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro fue retirada del presupuesto municipal de 2022 con una enmienda del Gobierno a petición del grupo municipal Podemos. El acta se aprobó en el Pleno del mes de enero, aunque la web del Ayuntamiento Chiclana mantenía un documento desactualizado que fue utilizado por el PP para "sacar rédito político" y "confundir a la ciudadanía", según aclararon la formación morada y el PSOE en un comunicado conjunto.

Ante las discrepancias en el equipo de Gobierno con las fuerzas de izquierdas por la celebración de un encuentro taurino en la ciudad, el PP señaló la "hipocresía" de Podemos, ya que el presupuesto municipal para 2022, que contó con su voto a favor, incluía (en principio) una partida dedicada a la Escuela Taurina. La formación se basaba en los documentos publicados en el portal de transparencia que, aunque fueron aprobados el 12 de enero, acabaron siendo anulados en una enmienda que seguía sin publicarse en la web municipal.

El concejal de Podemos Chiclana, Jorge Guerrero, recalcó que “la propuesta inicial de los presupuestos no contemplaba aún la enmienda aprobada en Pleno con la eliminación de la subvención del documento final”. Según Podemos Chiclana, “el PP actúa como siempre, manipulando y usando, en este caso, documentos desactualizados para crear un relato falso y que actúe a su favor”.

Guerrero manifiestó que “disponemos del acta del Pleno de los presupuestos, que es público, en la que se explicita que dicha subvención ya no es tal. Lo que ha ocurrido es que en la web del Ayuntamiento se colgó una versión anterior, no la actualizada según los acuerdos con el Gobierno, acuerdos según los cuales se retiró esta subvención a petición de Podemos Chiclana a cambio de su voto favorable a los presupuestos. Así, dicho documento quedó colgado en la web de nuestro Ayuntamiento sin que nadie, hasta ahora, reparara en su desactualización”.

Guerrero añadió que “ahora resulta que el Partido Popular, a sabiendas de que lo que dice es falso, aprovecha que la modificación no aparece en la página de transparencia para usarlo para mentir a la ciudadanía porque, tal y como hemos dicho, se aprobó una enmienda, y Diego Rodríguez Frías, y los demás ediles populares estaban presentes. De ahí en adelante todo lo que dice Rodríguez Frías es mentira y podríamos decir que se aplique su consejo y dimita, pero creemos que es mejor para la democracia que él y los suyos se sientan a reflexionar sobre su manera de proceder y el daño tan grande que le hacen a la credibilidad de la política”. “En el caso de que todo haya sido un error nos sigue preocupando que alguien que ha sido delegado de Deportes de este Ayuntamiento no tenga la capacitación suficiente como para darse cuenta de una enmienda aprobada delante suya después de más de medio año”, concluyó.

"Quieren sacar rédito político"

En este sentido, PSOE y Podemos no entienden "cómo desde el Partido Popular realizan declaraciones asegurando que Podemos apoya dicha partida al apoyar el presupuesto, cosa que no es cierta, tal y como queda reflejado en las actas plenarias con la enmienda realizada y aprobada”. “El Partido Popular es conocedor de esta enmienda y de su posterior aprobación. Por ello, pedimos que no engañe ni intente confundir a la ciudadanía”, explican desde PSOE y Podemos Chiclana incidiendo que “todo está perfectamente recogido en el acta aprobada el 27 de enero. Sólo tenían que comprobarlo, porque tuvieron conocimiento el 12 de enero y debieron leerlo en las actas previas enviadas para su aprobación al pleno del 27 de enero”.

“Para sacar rédito político, el Partido Popular sólo pretende confundir a la ciudadanía, sabiendo que no era verdad. Se puede estar a favor o en contra de los toros, pero lo que no se puede es cuestionar un dato objetivo como es un acta de Pleno, en la que se recoge que se ha enmendado esa partida presupuestaria, conforme al acuerdo que el Gobierno llegó con Podemos para apoyar el presupuesto”, incidió la portavoz del Grupo Socialista, Cándida Verdier.