La formación morada lamenta que no se haya aprendido nada de los errores del pasado "y que, han llevado a la ciudad a carecer de un PGOU válido, el cual actualmente se encuentra pendiente de revisión por el Supremo y con poco futuro de prosperar".

Para la edil Elena Coronil “el Consistorio solo pretende ganar tiempo para seguir dando licencias a las grandes constructoras”. A su vez, la edil muestra su sorpresa por los últimos acontecimientos “no esperábamos este nivel de improvisación por parte de la Delegada de Urbanismo, con algo tan serio como la redacción de un nuevo PGOU. Inicialmente en la web de Ayuntamiento contempla un plazo de un mes para una consulta pública, luego lo cambia a dos meses y empezando agosto, en prensa, de nuevo a un mes, pero justo tres días antes de que acabe dicho plazo, rectifican para volverlo a poner en dos meses, tras las críticas de las organizaciones ecologistas. Muy serio todo” finaliza Coronil.

Así, la consulta pública previa a la redacción del nuevo PGOU se prolongará hasta el 10 de septiembre, donde la población chiclanera podrá responder a las cuestiones planteadas en materia urbanística desde la propia web del Ayuntamiento. Para la formación morada esta consulta previa solo es un parche, ya que no se asegura que haya participación al ser de forma telemática y consideran necesario que se convoque sin más dilación el Consejo Local de Urbanismo.

Según su portavoz Jorge Guerrero “es urgente que el Consejo Local de Urbanismo se conforme y se convoque antes de redactar un nuevo plan, donde pueda participar todas las organizaciones sociales y ecologistas de la ciudad, además de la oposición. Ya hemos traslado nuestra demanda al gobierno local sin que de momento se hayan pronunciado. Necesitamos un nuevo PGOU, que cubra las necesidades de nuestra población, que se empiece desde cero y no solo modificar el que ya hay. El plan no es una cosa que hacemos provisionalmente para poder dar el máximo de licencias urbanísticas. Pedimos más transparencia y mayor participación. Creemos que no solo es necesario que se convoque el consejo de urbanismo si no que se cree una mesa de trabajo para empezar a discutir cual es la Chiclana que queremos para el futuro. Eso solo se consigue si hacemos una autocrítica real y transparente sobre como a explotado la burbuja inmobiliaria y como nos hemos comido de manera depredadora el suelo que disponíamos".

Podemos añade que "si no nos sentamos a analizar esas circunstancias con la gente, con los colectivos, con los ecologistas y con los empresarios, es imposible que nos podamos sentar a elaborar y a negociar sobre un nuevo PGOU y al final ocurrirá que ciertas empresas cercanas al Ayuntamiento sean las que obtienen beneficio por las licencias o bien por la licitación para la elaboración del mismo".

Guerrero señala que “el Consejo Local aún no ha se conformado en esta legislatura y desde el 2017 no se celebra, cuando en el propio reglamento se contempla una convocatoria por trimestre. No podemos apoyar con estas circunstancias la elaboración de un nuevo PGOU, seguimos repitiendo los mismos errores del pasado, favoreciendo a las grandes constructoras sin dar una solución a las viviendas afectadas por la regularización”.