La empresa Mersant Vigilancia es la encargada de la seguridad por parte del Ayuntamiento de Chiclana desde el mes de abril de 2018. Desde entonces, según la Asociación Marea Negra, que se encarga de garantizar los derechos laborales de el sector de la seguridad privada, “sufren unas condiciones de trabajo bastante mejorables”, indica.

En este sentido, el portavoz de Podemos Chiclana, Jorge Guerrero, se ha reunido con representantes de la asociación para escuchar sus quejas y reivindicaciones. En dicho encuentro se han tratado diversos puntos “en los que la asociación describe las condiciones a las que se ven sometidas las personas que trabajan en el sector en este municipio. Y culpan al Ayuntamiento como responsable solidario y subsidiario de los trabajadores que le prestan servicio, ya que aunque estén contratados por una empresa privada es el Ayuntamiento el responsable último de sus condiciones de trabajo” declara Guerrero.

El portavoz de Podemos Chiclana señala que “los horarios de estas personas no se respetan. Según nos han transmitido están contratadas por 120 horas y están trabajando alrededor de unas 240, es decir, hasta el doble”. Además, “según nos ha transmitido Marea Negra, en las nóminas no les ponen el plus de nocturnidad ni horas extraordinarias, camuflando estas como prorratas de pagos” declara Jorge Guerrero.

Podemos Chiclana denuncia que, según Marea Negra, “los pagos se están recibiendo a partir del día diez, y que se están haciendo las licitaciones por debajo de convenio por lo que las nóminas no se pagan de acuerdo a este, cobrando una media de entre cuatro y seis euros la hora y , en algunos casos, como es el de la Feria de Chiclana sin transporte ni protección para el sol”. También añaden que “las vacaciones no se computan a final de año y les piden que las trabajen”, entre otras quejas.