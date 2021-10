Podemos considera "inasumibles" los últimos datos del paro en Chiclana

Podemos Chiclana califica como "inasumibles" los últimos datos de desempleo en el municipio, que aumenta en 805 personas, "más aun teniendo en cuenta los datos económicos respecto al turismo que nuestro Ayuntamiento nos ha transmitido". En este sentido el portavoz local de la formación morada, Jorge Guerrero, ha puesto de relieve la "importancia de que se nos explique a la ciudadanía dónde han ido a parar esos beneficios tan cuantiosos de los que se jactan, y de qué manera pretende el equipo de gobierno que esto repercuta en mejorías para nuestra ciudad, ya que a todas luces necesitamos inversión en lo más básico: el empleo".

En esta línea Guerrero remite al tratamiento del tema del desempleo en el pasado Pleno sobre el Estado de la Ciudad, donde "le decía a Román que necesitábamos una alternativa al turismo como generador de empleo. Propusimos la recuperación de trabajos tradicionales, como nuestras salinas y esteros, invirtiendo en I+D, y en colaboración con otras organizaciones, como puede ser el Ceimar de la UCA, y la creación de una Escuela de Oficios, todo ello para generar tejido productivo. Necesitamos que se inicien procesos de investigación para que confluyan la innovación, el desarrollo, la mano de obra y la materia prima. Volver a poner en valor aquello de lo que hemos vivido durante toda nuestra historia a través de la innovación y el desarrollo, llevarlo al siglo XXI y crear marca Chiclana".

Guerrero explica que "ante todo este desarrollo de propuestas que hicimos obtuvimos el silencio por respuesta, como en muchas ocasiones que queremos hablar de empleo" a lo que añade que "nosotras pensamos que se convocó ese Pleno a mediados de septiembre para alardear de la situación de bajada del desempleo y de los cerca de 700 millones de euros que ha generado el turismo".

Además, asegura el portavoz, "sabíamos perfectamente que estos datos de paro iban a empeorar con el fin de la temporada de verano, ya que no se trata el problema del empleo como se merece, planeando un cambio de paradigma para crear un empleo de calidad y que no dependa de la temporada estival". Por otra parte, "también sabíamos que esos cerca de 700 millones de euros no se han quedado en nuestras arcas públicas, y en nuestra ciudad solo en parte, ya que mucho de ese dinero solo lo vemos pasar porque va a parar a los bolsillos de unos pocos, que, en mínimas ocasiones, son vecinos de Chiclana. Es lo que siempre venimos denunciando: unos cuantos recogen beneficios y los demás tenemos trabajos con condiciones precarias y temporales".

"Venimos pidiendo reiteradamente una mesa por el empleo, con líneas a seguir bien diseñadas para no depender del sector servicios que nos condena a un trabajo estacional con condiciones pésimas".

Ante esta situación, Podemos Chiclana denuncia que "nosotras hablamos de empleo, proponemos medidas y no nos contestan sobre ellas, tiran balones fuera y sacan pecho diciendo que el empleo está muy bien, y ahora se ven las consecuencias de su falta de voluntad y responsabilidad, porque no es cierto que, como nos dicen, tengan una maquinaria en pleno funcionamiento. Tenemos propuestas y nos ignoran. Ni trabajan para tener una alternativa al turismo, ni hacen autocrítica del mal trabajo al respecto, ni nos escuchan".

La formación morada critica que "no puede ser que contemos con un paro endémico del treinta por ciento, que es una barbaridad. Venimos pidiendo reiteradamente una mesa por el empleo, que cuente con la ciudadanía, en la que tengamos cabida todas, y con líneas a seguir bien diseñadas para que no tengamos que depender de un sector servicios que nos condena a un trabajo estacional con condiciones pésimas".

Por último, Podemos Chiclana admite que "estamos cansadas de excusas. Se nos ha ridiculizado por reclamar la recuperación de la recaudación de impuestos, y que esta vuelva a manos del Ayuntamiento, diciéndonos que la mayoría de los municipios de alrededor lo hacían de esa manera, y que no vamos a ser más listos que nadie; pues bien, el informe de Tesorería nos dice que estamos perdiendo dinero con este proceder. Avisamos reiteradamente de la caída del PGOU y tampoco nos hicieron caso. Asistimos a dos anulaciones de licitaciones públicas en tres meses, con el consiguiente gasto para la ciudad, y aquí nadie asume responsabilidades. ¿En materia de empleo? Lo mismo. Vemos como se ponen galones cuando hay contrataciones, que es en verano, cuestión lógica en una ciudad turística como la nuestra, pero cuando las cosas vienen mal dadas no se toman medidas".