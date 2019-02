PSOE: "Núñez (PP) entregó Urbanismo dos veces a personas que no creían en el desarrollo de Chiclana"

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, considera que el candidato del PP, Andrés Núñez, “actúa como si estuviera en la política local el mismo tiempo que lleva en el Congreso, una semana; y parece que se le olvida que lleva más de 20 años al frente del aparato del PP en Chiclana, desde que entrara de cargo de confianza a finales de los 90”. Por ello, considera que “no está facultado para hablar como si acabara de llegar o no tuviera nada que ver con el devenir de la ciudad en las dos últimas décadas”.

Estas declaraciones surgen después de que Andrés Núñez haya acusado al regidor chiclanero, José María Román, de ser el "alcalde de los proyecto fallidos".

Verdier entiende que “es lógico que Núñez no quiera mirar atrás, puesto que las dos veces que lideró gobiernos del PP en la ciudad fue entregando el Urbanismo a personas que no creían en el desarrollo, en el crecimiento y en las inversiones, por lo que resultaron unos gobiernos nefastos para la ciudad, donde se dio la espalda permanentemente a los inversiones, como bien saben los empresarios y los ciudadanos”. “Creo que todo el mundo recuerda la actitud del señor Butrón con el centro comercial de La Longuera, cómo se enfrentó a los adjudicatarios del proyecto y cómo consiguió paralizarlo con la bendición del señor Núñez, que lo había nombrado delegado de Urbanismo porque necesitaba sus votos para mantenerse en el poder”, recuerda Verdier.

Señala que “en aquellos años, Núñez no tuvo el más mínimo interés por aquel proyecto como tampoco lo tuvo con el centro de salud (el edificio quedó abandonado y tapiado); la Plaza Mayor (que primero se iba a caer, que el aparcamiento no era seguro, y luego, en este último tiempo, oponiéndose a una solución para su desbloqueo como la Escuela Oficial de Idiomas) o la Ronda Oeste (paralizando su aprobación desde el Gobierno Central) cuando puso en su segunda etapa al PVRE al frente de Urbanismo”, asegura Verdier, que añade que “todo ello para que no hicieran nada”. También ha recordado su intento de “arruinar el Concert Music Festival, haciéndole un daño injusto y calculado, que se ha podido superar gracias a la determinación del empresario y del Ayuntamiento, que ha defendido las bondades de la iniciativa”.

La secretaria del PSOE afirma que “todo esto lo saben los empresarios, los arquitectos, los promotores, las inmobiliarias, los abogados, los constructores; todos son conscientes de que los periodos de gobierno del PP no han sido nada buenos para Chiclana”, insiste la responsable socialista, quien añade que, “por el contrario, el PSOE nunca ha desaprovechado una oportunidad, un esfuerzo o una gestión que pudiera dar como resultado una inversión en la ciudad que generara riqueza y empleo. El señor Núñez quiere aparecer ahora inmaculado, como si no tuviera nada que ver con el pasado, como si no llevara en su espalda una mochila con todo el lastre que sus gobiernos ha supuesto para Chiclana. El PSOE de Chiclana ha tenido que capear la crisis que ha afectado a todas las poblaciones y, además, enmendar los destrozos de esos seis años nefastos del PP, una pesadilla que por el bien de esta ciudad espero que no se vuelva a revivir”, explica la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien finaliza asegurando que “el señor Núñez sabe destruir, es un experto, pero no sabe construir. Se ha demostrado que sirve para criticar desde la oposición, pero no para gobernar. Lo ha demostrado con su grupo municipal, al que ha desintegrado y llevado a la irrelevancia, perdiendo concejales y apartando a otros”.