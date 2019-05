El alcalde y candidato a la Alcaldía por el PSOE, José María Román, ha presidido una nueva reunión de la candidatura socialista a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, en la que se ha abordado distintos aspectos de la campaña electoral, entre ellos, los actos previstos y el programa electoral.

En este encuentro, que se ha celebrado hoy en la Venta Florentina, el alcalde ha explicado las numerosas acciones llevadas a cabo en estos cuatro años de gobierno municipal y que fueron resumidas durante la rueda de prensa ofrecida este pasado viernes en la Casa del Pueblo. “Así pues, rodeado de un equipo muy fuerte compuesto por mujeres y hombres que ya han demostrado su trabajo y esfuerzo, así como de nuevas incorporaciones que se suman con ilusión y con pasión para mejorar aún más la vida de nuestros vecinos, afrontamos una campaña electoral que estará marcada por el diálogo con todos los sectores de la sociedad, trabajadores, empresarios, mujeres, jóvenes, mayores, deportistas, etcétera…”.

En dicha reunión se ha concretado el programa electoral que el PSOE ha elaborado para el próximo periodo corporativo y que está compuesto por un total de 125 compromisos con la ciudadanía. “El próximo martes celebraremos asamblea del PSOE en la Casa del Pueblo, con el objetivo de refrendar este proyecto de ciudad que hemos elaborado en los últimos meses y que recoge acciones encaminadas en todas las vertientes, desde las barriadas hasta el turismo, pasando por el urbanismo, la juventud, nuestros mayores, la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y un largo etcétera… que iremos desgranando en los próximos días”, explica José María Román, quien insiste en que “todo ello solo será posible uniendo gestión con corazón y sentimiento, ya que un buen trabajo administrativo no será suficiente sin la implicación y la dedicación de cada una de las mujeres y hombres que conformamos esta candidatura”.

El candiadto socialista reseña que “desde el convencimiento de que no hay mejor carta de presentación que el trabajo serio y apasionado de estos últimos cuatro años, afrontamos esta campaña electoral con la tranquilidad de habernos dejado la piel por Chiclana y sus vecinos”, añadiendo que, “no obstante, en las numerosas reuniones que mantendremos con la ciudadanía en los próximos días no solo vamos a limitarnos a decir qué hemos hecho en estos últimos cuatro años, sino que presentaremos un programa de Gobierno real, con buena parte de las acciones ya gestionadas y que, por tanto, ya cuenta con un respaldo presupuestario para su ejecución en los primeros meses del próximo periodo corporativoPara el alcalde, “no se trata de prometer cuestiones que podrán ejecutarse o no, sino de medidas que ya han sido trabajadas y que verán la luz más pronto que tarde. Todo ello con ese corazón y ese trabajo que nos caracteriza a los socialistas”, concluye.