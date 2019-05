“Encontramos una ciudad sin pulso político y sin apenas proyectos”

“Estamos con las ganas y la ilusión de llevar a cabo un proyecto que presentaremos en los próximos días y ganar las elecciones municipales de mayo con el objetivo de seguir atendiendo a nuestros vecinos”, señalaba el alcalde y candidato del PSOE en la ciudad, José María Román, en una comparecencia de prensa para hacer balance del gobierno local, liderado por los socialistas, durante estos últimos cuatro años.

Más información Documento: Memoria de gestión del PSOE de Chiclana 2015-2019

El regidor chiclanero incidió en que han sido “cuatro años de gestión intensa frente a la desidia y la apatía de los cuatro años anteriores. Cuatro años de un gobierno local que ha atendido a las personas”. De este modo, resaltó que cuando el PSOE retornó al poder municipal “nos encontramos una ciudad sin pulso político, sin apenas proyectos, con los antiguos proyectos sin terminar como el centro de salud de Los Gallos, el polideportivo El Fontanal, el centro cofrade o el centro de interpretación del Vino y la Sal, que fueron utilizados como elementos de confrontación. No había Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la política juvenil era escasísima, apenas había políticas de mujer, sin planes de empleo, con una nefasta gestión medioambiental y con escasas inversiones, además de una playa sin apenas arena”.

Román añadió que “también nos encontramos una ciudad con 13.613 desempleados y hoy, con casi 3.500 vecinos más, el número de parados es de 2.704 parados menos, a falta de conocer los datos del último mes, en el que llegaremos a los 10.000”. Además, señaló que “frente a una ciudad que no crecía, hoy vemos cómo se incrementa la población, pero se reduce los índices de pobreza en torno a un 40%, tal y como se desprende de los datos de Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja y Servicios Sociales”.

Román: “El objetivo ha sido atender a las familias, a los corazones y sentimientos”

Asimismo, aseguró que durante estos últimos cuatro años se ha reducido la deuda bancaria de los 77,1 millones de euros a los 58 millones, “normalizando el periodo medio de pago a proveedores sobre los 40 días. No obstante, ese no es el objetivo, sino que es atender a las familias, a los corazones y sentimientos. Todo ello con política, trabajo y corazón, porque teníamos claro cuáles eran nuestros objetivos, que no eran las cuentas municipales sino las personas y las familias chiclaneras”.

Por otro lado, Román destacó la apuesta del gobierno municipal “por el debate político con un debate del Estado de la Ciudad, frente a la falta de diálogo anterior y el impedimento a admitir las propuestas de la oposición para su debate y que tenía carteles de ‘silencio’. Frente a un ayuntamiento sin medidas de fomento del empleo, se ha invertido más de diez millones de euros en planes de empleo y cursos de formación; frente a una Chiclana que era noticia por el cierre de empresas, ahora Chiclana lidera la subida del número de autónomos en la provincia”.

El candidato socialista también expresó que se encontró con un ayuntamiento “con escasas inversiones públicas durante el anterior periodo corporativo y hoy tenemos muchísimas inversiones realizadas y garantizados 50 millones de euros para los próximos años”, También elogió la política de Juventud que se ha desarrollado en la ciudad “y hoy tenemos una delegación que es insignia y referente en la provincia de Cádiz”. Respecto al turismo, indicó que “tenemos numerosas actividades en el centro y la costa, entre ellas, el Concert Music Festival Sancti Petri, con una amplia agenda de eventos por 100.000 euros más IVA y que se ha convertido en un referente del verano musical, pese a los agoreros que decían que era humo”. Así, prosiguió recordando que “frente a la ausencia de circuito de motocross, hoy tenemos el circuito; frente a la ausencia de Plan de Vivienda, hoy tenemos Plan en marcha; frente a ausencia de parada de autobuses, hoy tenemos el apeadero funcionando con normalidad; frente a la falta de iniciativas para el funcionamiento de las pequeñas empresas, hoy tenemos el centro de negocios de Zona Franca en Higinio y el centro de empresas del CEEI junto a Manguita”. Román tampoco quiso dejar pasar las inversiones multimillonarias para la instalación de gas natural en la costa y buena parte de la ciudad, así como fibra óptica de Telefónica y Orange y mejoras en la electricidad, entre una retahíla de actuaciones “que han procurado que Chiclana haya avanzado, porque ha tenido un gobierno municipal con proyecto de ciudad”, afirmó.