El PP celebra la bajada del paro en Chiclana “a pesar del desgobierno municipal”

El Partido Popular de Chiclana hace balance de la situación de desempleo existente en la localidad afirmando que "está hoy algo peor que en 2019", etapa anterior a la pandemia de coronavirus. El concejal popular Germán Braza expone en este sentido que "la realidad del empleo en nuestra ciudad pone en evidencia la inacción y la falta de una gestión eficaz por parte de PSOE e IU, algo que impide que lleguen inversiones notables que generen empleo estable y de calidad. Y todo porque el desgobierno de José María Román -critica- sigue dejando pasar el tiempo, como su jefe Pedro Sánchez, para intentar que la solución a los problemas de Chiclana lleguen desde otras administraciones, mientras él sigue de brazos cruzados".

Los últimos datos de desempleo conocidos, relativos a agosto de 2021, cifran en 9.503 las personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). De ellas, casi 6.000 corresponden al sector servicios. Una cifra "sensiblemente mayor a la de agosto de 2019", fecha en la que se contabilizaron 9.163 parados.

El año 2020, marcado por la crisis generada por la pandemia de Covid-19, dejó en el mes de agosto 11.538 personas desempleadas como consecuencia de los cierres y expedientes de regulación de empleo temporales puestos en marcha. No obstante, "la recuperación conseguida gracias a las políticas llegadas desde la Junta de Andalucía han conseguido devolvernos a un panorama optimista, que podría ser mucho mejor de haber encontrado en el desgobierno municipal de José María Román un aliado, y no un enemigo que no facilita las cosas, sino todo lo contrario", admite Braza, que además pone el foco en que "la pasividad del desgobierno local de Román pasa factura a la ciudad, ya que solo ha puesto ayudas a la contratación y planes de empleo para unos pocos, porque los requisitos son difíciles de cumplir por las pequeñas empresas".

Frente a esta situación, "el gobierno andaluz de Juanma Moreno está llevando a cabo políticas reales, con eliminación de burocracia para facilitar la inversión. Gracias a ello, se han puesto en marcha planes realizables, gracias a los que muchos andaluces han podido encontrar empleo", explica el edil popular, quien subraya además que "en tan sólo dos años y ocho meses se han realizado cambios importantísimos desde el gobierno andaluz en materia de empleo, desde donde se tiene muy claro, al contrario del desgobierno de Chiclana, que hay que eliminar todas las trabas burocráticas existentes en la actualidad para facilitar la inversión en nuestra localidad y convertirla en una locomotora de empleo y prosperidad".

"La eliminación de la burocracia significa poner las condiciones necesarias para facilitar al máximo la inversión en Chiclana"

Dicha eliminación de la burocracia, en palabras de Braza, "no significa una relajación de los controles ni de las garantías, sino poner las condiciones necesarias para facilitar al máximo la inversión en nuestra localidad, algo que ahora mismo al desgobierno de Román le importa poco o nada, pues ahí siguen con trámites burocráticos inacabables para la concesión de una licencia de obras o de apertura de un nuevo establecimiento en nuestra ciudad, lo que impide y dificulta la inversión y la creación de empleo en Chiclana".

Así, reseña Braza, "hay que agradecer a la iniciativa privada el crecimiento del empleo y las contrataciones en este verano. Han apostado por nuevos negocios a pesar de las dificultades del Ayuntamiento para conceder licencias y permitir el desarrollo de ideas empresariales. La iniciativa privada sí cree en Chiclana, a pesar de Román y su desgobierno municipal".

Como ejemplo de esta situación, el Partido Popular resalta que "mientras que por un lado se vende que hay que seguir trabajando para desestacionalizar el turismo, el alcalde, en vez de dar ejemplo, cierra el Hotel Fuentemar y lo pone en venta. Es decir, mientras se pide el esfuerzo a los hoteles para que abran el mayor tiempo posible, Román no predica con el ejemplo y además pone a la venta el patrimonio de los chiclaneros y chiclaneras, pues hay que recordar que es un hotel de propiedad municipal”.

El papel de la Junta de Andalucía

Por su parte la presidenta popular, Ascensión Hita, incide en que "con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía se ha originado un contexto de confianza y estabilidad, algo que hace que se haya revertido la situación económica en la región, la provincia y, por supuesto, en Chiclana. Andalucía ha pasado de ser el vagón de cola a liderar el crecimiento económico”.

Hita afirma que "la creación de empleo es competencia de la Junta de Andalucía y si crece el empleo y la actividad económica, hay que reconocer el trabajo del gobierno del cambio de Juanma Moreno, algo que choca con la labor del desgobierno municipal de PSOE e IU, que ha estado todo el verano de vacaciones, como demuestra la falta de puntos de gestión en los plenos municipales".

Para el Partido Popular, "uno de los factores que ha contribuido a que en Chiclana haya podido disfrutarse de una buena campaña estival es que las restricciones con el tema del Covid de la Junta de Andalucía no han sido tan extremas como en otras comunidades autónomas y eso ha permitido a los empresarios trabajar con mayor flexibilidad para crear empleo y mover la economía en la ciudad. Y todo a pesar de que se han encontrado con la tremenda subida de la luz ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos no ha hecho absolutamente nada, algo que afectará notablemente en las cuentas".

Finalmente, Hita ha instado al equipo de gobierno a "pisar la calle y a mantener un contacto constante con los distintos agentes sociales, a los que hay que escuchar para entre todos construir la Chiclana del futuro. Desde la Administración local tiene que hacerse todo lo posible para ser un aliado de quienes crean empleo y sí creen en Chiclana".