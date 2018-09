El ex edil del PP Nicolás Aragón se pasa al proyecto de Ciudadanos

El ex concejal del PP, Nicolás Aragón, ha iniciado una nueva andadura política en las filas de Ciudadanos de Chiclana tras abandonar el Partido Popular el pasado mes de marzo "por falta de ilusión", tal y como comentó en su día. No obstante, los populares achacaron su salida por no garantizarle un puesto en la lista electoral de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019.

Nicolás Aragón fue presidente del PP entre 2005 y 2012, ocupó varias delegaciones cuando gobernaba el PP en Chiclana y suponía una pieza importante en el partido, así como en la etapa en la que gobernaba el ex alcalde Ernesto Marín.

En la actualidad, es concejal no adscrito ya que se negó a entregar el acta de concejal al PP, al igual que hizo en su momento el también ex edil del PP, Stefan Schauer.

Desde comienzos de este mes, Nicolás Aragón ya se deja ver públicamente con miembros y simpatizantes de la formación naranja (así como en las redes sociales) con los que mantiene reuniones y encuentros vecinales.

Recientemente acompañó al coordinador de la agrupación local de Ciudadanos en Chiclana, José Ángel Quintana, junto con otros miembros de dicha formación, a una reunión con representantes de la Asociación Las Cantaruelas-Pozo de la Boyal, situada en la zona del Pago del Humo, para conocer de primera mano las reivindicaciones de los vecinos de la zona.

Tanto Nicolás Aragón como José Ángel Quintana, tomaron notas de la falta de marquesinas para el transporte escolar, la ausencia de pasos de cebras en sitios estratégicos de la vía principal de la zona y, sobre todo, la falta de limpieza general de los viales interiores y de la carretera principal han sido las principales denuncias de los vecinos. Asimismo, durante la reunión, Aragón también intervino en representación de Ciudadanos en el problema que supone para los vecinos las escombreras y la falta de contenedores.

En este sentido, el ex edil del PP ya ha comenzado la campaña electoral de la mano de Ciudadanos, formación que aspira a obtener buenos resultados en las comicios del próximo año. Su marcha, así como la de Stefan Schauer, ha dejado al PP con seis concejales después del revés electoral que sufrieron los populares en las elecciones de 2015.

El PP de Chiclana ya vaticinó que Aragón se alistaría en cualquier otra formación y le recriminó que no entregara el acta de concejal cuando dejó de formar parte del proyecto de los populares, que en la actualidad encabeza Andrés Núñez, alcaldable, portavoz y presidente local del PP.