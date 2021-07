Niño de Elche: “El arte se sumerge en rincones insospechados si lo sacamos de los grandes discursos épicos”

–Con la que está cayendo, titular un proyecto Fuerza nueva es cuanto menos atrevido.

–Podría decirse que sí –ríe–. Viene de una tradición de estos grupos que cogían símbolos relacionados con el fascismo o con el comunismo y los resignificaban. Hay que matizar siempre que Fuerza nueva tiene la ene en minúscula. Son dos palabras que han dado mucho juego para las ideologías más absolutas. Como también trabajábamos en la resignificación y radicalización de los signos mediante sus historias, creíamos que era un buen paraguas.

–¿El arte contestatario puede ser el germen de algún cambio importante?

–Depende de lo que entendamos por cambio manipularemos esa palabra en lo social. En una época más adolescente estás más cercano a la utopía en la que uno va creyendo y después vas focalizando esos pequeños cambios que son los importantes en el día a día, en las actitudes y aptitudes de lo cotidiano. El arte se involucra y se sumerge en rincones insospechados cuando lo sacamos de los grandes discursos épicos y utópicos.

–¿Había pudor ante la reacción del público frente a este disco?

–Los pudores han sido más en sentido personal, no tanto sobre qué pensaría cierto sector del público. Cada cual tiene una historia, una serie de emociones, ideas, y nos relacionamos de diferente forma con según qué términos.

–¿Por qué con Los Planetas?

–Es una invitación que nos hace Juan Vázquez, su representante. La primera intención era hacer un single, pero cuando nos juntamos entendimos que podíamos hacer algo más y en el estudio salían más ideas. Luego con Pedro G. Romero empezamos a amasar ideas en sesiones de grabación y fueron surgiendo los temas.

–Existe la tentación de comparar este proyecto con el mítico álbum Omega.

–Las comparaciones siempre son odiosas. A la hora de analizar según qué tipo de discos en España, la mira es muy corta, te lo digo por experiencia. Es normal que aparezca en el imaginario de la gente, pero conceptual, sonora y estéticamente están bastante alejados. También es verdad que Fuerza nueva no existiría sin ese disco de Morente con Lagartija Nick o sin la Velvet Underground. No es una referencia nuclear en este trabajo pero en la vida de cada uno, pues ya depende.

–¿Cómo se mete en una coctelera a Machado, La Legión o Els Segadors sin que devenga en pastiche?

–Pedro G. Romero sabe hilvanar muy bien esos conceptos. Nunca las cosas están tan alejadas como pensamos –ríe–.

–A nivel visual, ¿cómo será el espectáculo del Concert Music?

–De toda la cuestión audiovisual se ha encargado el cineasta Andrés Duque, mezclado con muchas de las imágenes que creó Javier Aramburu. Es una mezcolanza interesante.

–Es habitual que en sus redes sociales le veamos reflexionar, mostrar, dialogar, combatir a través de la sección Memorándum. ¿Enriquece en algo esa exposición pública?

–Hace casi dos años que los empecé porque me aburrían las redes sociales. A veces me llevo horas informándome sobre una foto o una noticia que he visto. Me sirve como ejercicio, conocimiento, para seguir aprendiendo, y como reflexión o debate, para mostrar interrogantes.

–¿Qué cantaores gaditanos le han influido?

–Mi cantaor favorito es el jerezano Manuel Torre, sin duda alguna. Que me ponga en casa pues El Flecha de Cádiz, que me gusta muchísimo, Manolo Vargas, Aurelio Sellés. También Agujetas, Rancapino, Chano Lobato...