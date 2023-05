El alcalde de Chiclana y presidente del PSOE Chiclana, José María Román, ofreció este miércoles un balance de la gestión del Gobierno municipal de los últimos cuatro años. "Nadie cuestiona que Chiclana está mejor que hace cuatro años", aseveró el candidato a la reelección durante la comparecencia junto a otros concejales socialistas.

"Antes del inicio de la campaña lo primero que uno tiene que hacer cuando es Gobierno es contar qué es lo que ha hecho en estos cuatro años. Ha sido importante ir contando poco a poco lo que hemos venido haciendo en los diferentes ámbitos, que es lo que han ido desgranando los compañeros en días pasados. También contamos con un documento que dice ‘Cumplimos’ en todo lo que se refiere a nuestro programa electoral, que se convirtió en el programa del Gobierno tras ganar las elecciones y que ha tenido un nivel de ejecución por encima del 80 por ciento de todo lo previsto que podíamos acometer. Afortunadamente para la ciudad, tuvimos que sacar un segundo documento, porque había otro conjunto de actuaciones muy relevantes todas ellas, que también se habían acometido y que no estaban inicialmente en el compromiso electoral”, expuso del regidor chiclanero.

“A estas alturas nadie cuestiona ni discute eso que se comenta en la calle y es que Chiclana está mejor que hace cuatro años y ha mejorado en todos los sentidos, porque en Chiclana se vive mejor, los datos del empleo son magníficos y mucho mejores que hace cuatro años. Los datos de la actividad económica son increíbles y siguen así si hablamos de turismo, de industria, de comercio o de hostelería”, reseñó, destacando que, “en cuanto a movilidad, hemos realizado una cantidad ingente de mejoras en carreteras, glorietas, en alumbrado público se han realizado unas inversiones extraordinarias, en mantenimiento de las vías públicas y mejoras en el diseminado y en el casco urbano. Nadie puede cuestionar el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno para mejorar las infraestructuras en el diseminado. Además, tenemos 1,6 millones de inversión pendiente de adjudicar para farolas fotovoltaicas y para un plan de señalizaciones horizontales y verticales”.

José María Román también resaltó “el esfuerzo que se ha realizado para dejar atrás un contrato de limpieza que firmó el Partido Popular y que fue muy negativo para ciudad. Ahora se ha incrementado en un 40 por ciento en Chiclana, en la Barrosa y en Sancti Petri”. “El esfuerzo en servicios sociales ha sido capital, porque se trataba de no dejar a nadie atrás. También hemos podido acometer programas de vivienda, menos de los que hubiésemos deseado, y en ellos trabajaremos en los próximos años. De hecho, tras las elecciones se entregarán 55 viviendas en régimen de alquiler. No se han entregado en estos días porque no queríamos alterar la campaña electoral. También se ha podido firmar un nuevo contrato con el Gobierno de España para la construcción de 47 nuevas viviendas y acometeremos un programa importante para seguir incrementando las políticas de vivienda en la ciudad”, añadió.

“Pero si pensamos en cultura, pensamos en el gran salto que se ha dado en cuanto a actividades, con lo que ha supuesto la consolidación del Concert Music Festival. Los eventos urbanos han sido igual de importantes con la celebración de actos en diversos emplazamientos, como la Fiesta de la Parpuja en la Plaza Mayor, sumado al Carnaval, la Navidad y la Semana Santa, entre otros muchos. Todo ha supuesto un cartel de actividades que, desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento de forma transversal, han permitido que todo marche francamente bien. Hemos abierto nuevos espacios culturales y continuaremos haciéndolo en los próximos meses, como puede ser el Centro de Interpretación Nueva Gadeira, que ha generado una gran expectación”, reseñó el alcalde de Chiclana, señalando que “la ciudad ha ido bastante bien en materia urbanística, para que la ciudad hoy pudiese continuar haciendo cosas importante y relevantes”.

“Desde fomento hemos sido capaces de poner en marcha muchos cursos de formación, que se han realizado para capacitar a las personas con el objetivo de que puedan encontrar un nuevo trabajo, porque habían acabado su vida labor en un sitio y debían reenfocarse. Cursos de soldadura, mecánica naval y de tantos otros cursos que hemos podido acometer gracias a la colaboración de otros entes, con los que también se han puesto en marcha planes de empleo”, resaltó.

“Hay una ciudad en marcha que es una locomotora y que hace que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que hoy es Chiclana y de lo que supone Chiclana, que es reconocida en toda España. Cada vez somos más reconocidos y las sensaciones de lo que es la ciudad son mucho más importantes. Esto es algo de lo que hemos venido a recuperar en estos cuatro años, en cuanto al orgullo”, destacó José María Román, incidiendo en que “hay un tema muy importante en la política, que es la capacidad de comunicar, de consensuar y de llegar a acuerdo. Este Gobierno municipal ha gobernado en minoría y eso no le ha impedido sacar los presupuesto con 17 y 18 votos y hemos tenido presupuesto todos los años. Una cuestión muy importante es que ha habido planificación para poder acordar inversiones y esto nos ha llevado a disponer de más de 55 millones de euros de inversiones públicas, que se están acometiendo. Continuaremos en esa senda, porque lo que nos jugamos en el futuro es que, esa locomotora que es Chiclana, no se pare. Las elecciones municipales no pueden generar ninguna controversia en cuanto a lo que hemos conseguido y tiene que seguir incrementando los esfuerzos de todo lo que se ha venido haciendo en Chiclana”.

“Nos encontramos satisfechos, porque hay que decir que todo esto lo hemos podido hacer pese a la dolorosa y durísima pandemia que hemos vivido y que provocó la ralentización de muchos procesos en los que estábamos y luego hubo que acelerar y ganar el tiempo perdido para poder gestionar la ciudad que queríamos. Afortunadamente, cogimos el ritmo preciso y necesario. Por ello, podemos decir que son muchísimas las acciones que hemos acometido en la ciudad y nos presentamos con la tarea hecha. Mañana presentaremos el programa electoral y empezaremos a desglosar el conjunto de actuaciones de cara al futuro. Todo lo que hemos hecho en estos cuatro años es un compromiso de carta ciudadana del PSOE de Chiclana, de la candidatura que encabezo con toda la ciudad. Esto es lo importante, tener palabra, ser personas de bien y cumplir con la ciudadanía, que es lo que mi equipo y yo hemos venido cumpliendo desde el corazón, la satisfacción y la confianza que supone querer a tu ciudad. Cuando se quiere, se siente y se charla con la gente, se consiguen muchas cosas. Lo hemos hecho con humildad, naturalidad y normalidad. La ciudad ha ido avanzando y mejorando y eso es lo realmente importante. Nos presentamos con la satisfacción del trabajo hecho y con la satisfacción de haber charlado con todo el mundo para que Chiclana siga siendo la Chiclana que hoy es, la Chiclana que llevamos en el corazón y la Chiclana que todos queremos”, finalizó.