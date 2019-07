La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han inaugurado la exposición ‘García Gutiérrez Impreso. Una Muestra Bibliográfica’, que estará abierta el público en el Museo de Chiclana hasta el 25 de agosto. “Año tras año, y con la constancia que requiere el compromiso expreso con García Gutiérrez y el Romanticismo, el Museo de Chiclana ha venido programando exposiciones temporales diversas que, a modo de monográfico, se ha ido aproximando al ilustre autor chiclanero y a su tiempo”, ha señalado la edil.

En esta ocasión, la nueva exposición temporal se centrará en la obra publicada en vida del autor, con 31 obras originales del XIX que recorren prácticamente el siglo. No sólo al servicio de la literatura puso García Gutiérrez su talento, pero es su obra literaria el objeto de esta muestra bibliográfica que del autor romántico chiclanero ofrece.

“Se trata de una muestra que abarca un largo periodo de tiempo, acotado entre su primera publicación, ‘Un baile en casa de Abrantes’ (Madrid, 1834), hasta la edición mexicana de ‘Juan de Suavia’, en 1879”, ha explicado Pepa Vela, que también ha destacado que “la mayor parte de las obras que aquí recogemos corresponden a su obra dramática, la que conforma lo más extenso y notable de su producción literaria, lo que no quita que, como magnífico versificador el dramaturgo, tenga presencia aquí uno de sus libros de poemas, el publicado con el título de ‘Poesías’, en 1840”.

Aparte la amplia selección de sus obras, tomadas de una en una y no siempre fáciles de conseguir, por la dispar fortuna motivó numerosas reediciones de unas (‘El Trovador’, ‘Simón Bocanegra’, ‘Venganza Catalana’, etc.), pero no así de otras. Esta exposición ofrece al público también la reunión de las mismas que, bajo el título ‘Obras Escogidas’, se publicó en 1866. Y también publicaciones donde la obra de García Gutiérrez es incluida en volumen junto a obras de otros autores, tal es la cuidadísima antología de 1881 ‘Autores Dramáticos Contemporáneos’.

Tampoco podía faltar la edición original de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Española (Madrid, 1869), así como una de sus tantas traducciones ‘La Saboyana’ (Madrid, 1850), pues sabido es que, desde su llegada a la capital, sus traducciones del francés fueron una constante en su quehacer literario y una fuente de ingresos complementaria nada desdeñable para el poeta.

Y como de obra impresa se trata, como piezas complementarias, además, de las ediciones originales de su obra referidas, cuenta la exposición con una buena variedad de grabados con el retrato del autor, algunos de ellos poco conocidos. De entre estas piezas, merece especial mención, la edición original de las ‘Aleluyas del Trovador’.