El Museo de Chiclana acoge este viernes la presentación del libro 'Historia, Amor y Lucha'

El viernes 22 de marzo a las 18:00 horas, el Museo de Chiclana será el escenario de la presentación del nuevo libro 'Historia, Amor y Lucha', escrito por Marta Aragón, licenciada en Humanidades, de la mano de Manuel Espinar Galán y Ana Perea España. Durante el evento, Marta Aragón ofrecerá una semblanza de los protagonistas, quienes fueron concejales durante los gobiernos del Partido Comunista en El Puerto de Santa María. Se espera la presencia de Susana Rivas Córdoba, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana.

Según señala Marta Aragón, “hemos elegido Chiclana como sede de este evento, dado que es mi ciudad natal. Manuel proviene de Sanlúcar y Ana de Tarifa, aunque actualmente residen en El Puerto de Santa María, donde se llevó a cabo la primera presentación del libro. Me he implicado personalmente en la organización de este evento en mi localidad para que los propios chiclaneros conozcan la obra y tomen conciencia de los acontecimientos que ocurrieron en los pueblos colindantes de Cádiz. Además de explorar la historia de Chiclana, resulta igualmente importante y enriquecedor adentrarse en otras narrativas, en las que algunas personas podrían sentirse identificadas. De hecho, en el libro se hace referencia a la persecución y detención de algunos residentes de la localidad chiclanera por distribuir panfletos del Partido Comunista, lo que muestra que el clima de temor que vivían muchas personas no se limitaba únicamente a El Puerto”.

La obra 'Historia, Amor y Lucha' narra la vida de Ana Perea y Manuel Espinar, un matrimonio portuense que atravesó una época oscura y tumultuosa en la historia de España, donde la palabra 'reivindicación' evocaba peligro, clandestinidad y sacrificios. Con este ejemplar se quiere plasmar esta historia entre líneas con dos objetivos claros: dejar registro crítico de su experiencia y, al mismo tiempo, fomentar la conciencia histórica en la sociedad para evitar repetir los errores del pasado. "Nuestro propósito es principalmente educar a las generaciones jóvenes acerca de la continua importancia de la lucha, enfatizando que ellos representan el futuro y son fundamentales para evitar la repetición de los errores y desafíos que enfrentaba la sociedad española en ese tiempo. No deseamos que la historia se repita, ni tampoco que la historia de Manuel y Ana se vuelva a vivir. Los jóvenes deben perseverar en la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la libertad de expresión y pensamiento. Es crucial que aporten su contribución para edificar una sociedad fundamentada en el respeto y la promoción de estos valores”, resalta Marta Aragón.

Una pequeña maleta de Manuel, colmada de documentos y fotografías, avala la autenticidad de las vivencias personales y políticas del matrimonio a lo largo de sus vidas, así como de las experiencias compartidas con destacados compañeros de lucha como Rafael Alberti, Santiago Carrillo, el eurodiputado Esteban Caamaño y el médico Jaime San Narciso. Este ejemplar, editado por Círculo Rojo, también ilustra las preocupaciones de Ana y Manuel respecto a la política comunista, tanto a nivel provincial como nacional, desde sus primeros pasos en la participación democrática centrados en su ciudad hasta su posterior desvinculación del partido. No obstante, a pesar de estos cambios, jamás han abandonado la defensa de sus ideales políticos ni su deseo de contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo.

“Manuel y Ana ya abrazaban sus ideales antes de unirse al Partido Comunista. Estos ideales incluían la solidaridad hacia los menos privilegiados, la promoción de la igualdad de género y la defensa de la libertad de expresión, entre otros valores. Su afiliación al Partido Comunista les proporcionó un refugio durante una época difícil, marcada por el temor y la represión hacia las convicciones comunistas. Este clima adverso obligó al matrimonio a exiliarse en busca de seguridad”, desataca Marta Aragón, quien puntualiza que “Ana creó un centro de orientación y planificación familiar, el cual empezó en 1979, pero vio la luz en el año 1985”.

Marta Aragón anhela que la presentación sea un triunfo completo. "Cuando hablo de éxito, no me refiero únicamente a vender todos los ejemplares, sino más bien a que la historia de este matrimonio conmueva los corazones de los asistentes de la ciudad y los inspire a continuar esta lucha que sigue siendo vital en nuestra sociedad", concluye Marta Aragón.