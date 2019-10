El pleno de carácter extraordinario de la Corporación ha aprobado el expediente relativo a la aprobación de la Modificación del Plan Económico-Financiero Plan Invierte 2019, con el voto favorable de los 13 concejales del gobierno municipal (PSOE, IU y Ganemos) y la abstención de los 12 ediles de la oposición.

En este sentido, la delegada municipal de Vías y Obras, Mª Ángeles Martínez, ha explicado que, “tras presentar la documentación con los proyectos previstos, desde Diputación se nos ha informado que el Ayuntamiento de Chiclana no podía llevar a cabo las acciones de la Línea 3, es decir, la adquisición de los tres vehículos previstos para la Policía Local y que los 80.000 euros se incorporaran en la Línea 2 de adquisición de equipamientos”. “Por ello, hemos decidido ampliar la adquisición de luces y mobiliario del Teatro Moderno, así como aparatos de gimnasia, porterías y material diverso para Deportes”, ha indicado Martínez Rico, quien ha añadido que “la adquisición de las tres patrulleras para la Policía Local finalmente se llevará a cabo mediante renting con partida presupuestaria”.

Tres patrulleras de la Policía Local se adquirirán finalmente mediante renting

De esta forma, hay que destacar que el Ayuntamiento de Chiclana contará con una partida de 670.000 euros del Plan Invierte de Diputación. Así, en cuanto a la Línea 1 de las actuaciones previstas, dotadas con 500.000 euros, éstas se centran en la mejora de calles y bolsas de estacionamiento, donde se procederá a la ejecución de la campaña de aglomerado. Así, entre las calles y espacios públicos que se asfaltarán en los próximos meses, se encuentran las calles Lugano (en la urbanización Los Gallos), Panamá y Estoque (en el Cerrillo), Verano, Primavera, Paseo de la Piña y Pinos (en la urbanización Cerromolino), Limón y Naranja (en La Fuensanta), Dama de Noche, Andrómeda y Urano.

Además, con el objetivo de facilitar y mejorar los espacios destinados a estacionamiento de vehículos, tanto en el casco urbano como en la zona de la costa, también se procederá al asfaltado de la bolsa de estacionamiento del Campo Municipal de Deportes, ampliación del aparcamiento de La Longuera, así como los aparcamientos de la zona comercial de Novo Sancti Petri y frente al pinar público de La Barrosa.

Por otro lado, en la Línea 2, que cuenta con una partida de 170.000 euros, se procederá a la adquisición de paneles móviles para exposiciones en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, altavoces, micrófonos y focos para la Casa de Cultura, señalética, bancos de fundición y mesas de madera para espacios públicos y zonas verdes del municipio, aparatos de calistenia para el nuevo parque previsto junto al Estadio de Atletismo, así como focos para las instalaciones deportivas, a lo que hay que sumar las nuevas actuaciones que se aprobaron hoy; es decir, luces y mobiliario del Teatro Moderno, así como aparatos de gimnasia, porterías y material diverso para Deportes.

Por otro lado, El pleno también ha dado luz verde a la proposición relativa al expediente de aprobación de la solicitud de la medida 3 prevista en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 14 de marzo de 2019, que implica la agrupación de los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial) como consecuencia de retrasar el primer año de amortización de los préstamos. De esta forma, en vez de amortizar dichos préstamos a razón de 8 millones de euros entre los años 2021 y 2026, se pasará a pagar 9,5 millones al año entre 2022 y 2026. Así, la proposición ha sido aprobada con el voto favorable de los 13 concejales del gobierno municipal y la abstención del resto de la Corporación.

En este sentido, el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ha destacado que “estamos hablando de 47 millones de euros pendientes de amortización, que se agrupará en cinco años, por lo que era necesario modificar el Plan de Ajustes”. “Además, no podemos olvidar que ya se está pagando 2 millones anuales de intereses, por lo que, a partir de 2022 se abonará anualmente unos 11,5 millones de euros, es decir, los 9,5 millones de amortización mas los 2 millones de intereses”.Por su parte, el alcalde, José María Román, ha indicado que, “pese a esta situación, no va a ser necesario ningún nuevo contexto con el IBI, aun recordando que, pese a la subida aprobada la semana pasada, no llega a lo que había antes de la bajada de 2015”. Por otro lado, también ha salido adelante la proposición relativa al expediente de aprobación inicial de la IV Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal para 2019 por un importe superior a los 400.000 euros. En este caso, tal y como ha explicado Joaquín Guerrero, dicha cantidad se destinará a la ampliación del fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal; disponer de fondos para la ejecución de reparaciones de instalaciones deportivas municipales; así como proceder al abono de las horas dedicadas a la regulación del tráfico durante este pasado verano.