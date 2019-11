La portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, han comparecido en rueda de prensa para anunciar la resolución de la enmienda presentada por el Grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía respecto a la compra-venta del centro de salud de Los Gallos por parte del Servicio Andaluz de Salud y que ha sido rechazada por el Gobierno de la Junta. “Pedimos explicaciones al Partido Popular de por qué ha rechazado la enmienda presentada por el PSOE al presupuesto de la Junta de Andalucía respecto al centro de salud de Los Gallos”, ha expresado Cándida Verdier.

“El pasado mes de agosto, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, llegó a hacer declaraciones reprochándonos que debíamos un millón y medio de euros, sin tener en cuenta la resolución de julio en la que la propia Junta nos otorgaba una aplazamiento de dicho pago y obviando los tres millones que ellos nos deben para la compra-venta”, ha recordado Verdier, quien ha añadido que “esa cuestión parecía que se aclaraba en la visita institucional de la propia delegada del Gobierno de la Junta al Ayuntamiento de Chiclana a finales de ese mismo mes de agosto, en la que la señora Mestre mostraba una voluntad de diálogo para atender todas las reclamaciones, incluida la del centro de salud de Los Gallos”. “Sin embargo, ayer nos enteramos que la Junta ha rechazado la enmienda del PSOE al presupuesto para incluir una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros para la compra-venta de este equipamiento sanitario”, ha lamentado.

Hay que recordar que el centro de salud de Los Gallos, que se encuentra actualmente en funcionamiento como consecuencia de la cesión provisional que el Ayuntamiento de Chiclana acordó con la Junta de Andalucía, está a la espera que se dote económicamente por parte de la Junta para su adquisición. “Como vimos que en el presupuesto para 2020 no se había incluido partida alguna para la compra del inmueble, desde el Grupo del PSOE en el Parlamento andaluz se presentó una enmienda por valor de 4,5 millones de euros para dicha operación de compra-venta y así se cumpliera el compromiso de la propia señora Mestre en su visita al Ayuntamiento”, ha indicado la portavoz del gobierno municipal, quien ha añadido que “ahora hemos visto que no existe esa buena fe y que no hay tal compromiso, ya que se ha rechazado esta enmienda, al igual que el resto de las presentadas”.