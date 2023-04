José María Román visita las instalaciones de Run&Fit Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de Run&Fit Chiclana, ubicadas en el Centro Comercial El Camino, en la carretera de las Lagunas. Una visita en la que ha estado acompañado por el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y por el responsable del establecimiento, Raúl Coca.

José María Román ha destacado que “Run&Fit es un club atletismo y de montaña de Chiclana, que dirige y preside Raúl Coca, licenciado en INEF y que gestiona la actividad física en estas instalaciones del Centro Comercial El Camino. El trabajo que realiza con esta entidad nos viene muy bien para que haya más práctica deportiva y más personas realizando deporte. Además, estas instalaciones acogen a mucha gente para oposiciones y es una alegría ver un gimnasio así, con una terraza para la práctica del deporte al aire libre”. Además, el alcalde ha agradecido a Raúl, “desde su formación académica, haber creado un club que ayuda a todo lo que luego se viene a hacer desde el Ayuntamiento, concretamente desde la Delegación de Deportes”.

Por su parte, Raúl Coca ha explicado que “llevamos seis años en estas instalaciones. Comenzamos con un entrenamiento de servicio funcional, junto a un servicio de planificación del atletismo, donde muchas personas que se iniciaban en el mundo del atletismo confiaron en nosotros. Intentamos dar un servicio integral, desde el punto de vista de la nutrición, de la fisioterapia, del trabajo de fuerza y del trabajo específico de atletismo y montaña”. También ha señalado que “tenemos un público muy variado, con mucha gente joven preparando oposiciones y personas de todas las edades. Tenemos una parte muy importante que es la readaptación deportiva, con la que personas que han sufrido lesiones vienen a recuperarse, gracias al trabajo conjunto de los diferentes profesionales con los que contamos”.