Il Divo celebra la vida y la fe de Carlos Marín

Numerosas almas se congregaron este sábado en el Auditorio de Concert Music Festival para asistir a un concierto único y especial de Il Divo. David Miller, Sebastien Izambard y Urs Bühler llegaron muy emocionados para ofrecer un recital de los éxitos que han marcado sus 17 años de carrera; pero también para recordar al fallecido y cuarto integrante, Carlos Marín, y narrar las anécdotas vividas con su compañero.

I´ll Be There fue el tema elegido para emocionar al público nada más aparecer en escena, una versión de Mariah Carey que pertenece al último álbum de Il Divo, titulado For once in my life: A celebration of Motown. Entrando en el escenario vestidos con traje negro y cantando con el corazón en la mano, el trío de ases interpretó, con la elegancia suprema que les caracteriza, esta versión mientras que se podía ver a un público emocionado que no podía contener las lágrimas.

La gala acababa de comenzar y no podían haber elegido un mejor inicio de espectáculo “para celebrar la vida de Carlos”. El tenor estadounidense, David Miller, fue el encargado de dirigirse al público dando las gracias por acompañarlos en el “tour más difícil” que han hecho hasta ahora. Entre aplausos confesó que no podía describir su tristeza tras la repentina desaparición de Carlos. “Estar en España hace que esta noche sea más especial porque estamos cantando en su tierra y Carlos era un español orgulloso de su país, sus costumbres y su gente”.

El recital no había hecho nada más que empezar, y no solo por el despliegue de éxitos que vinieron a ofrecer; sino también porque encandilaron al público con un recital íntimo de anécdotas vividas con Carlos Marín antes de seguir con el espectáculo. Il Divo había venido a cantar, pero también a recordar la figura de su compañero con su público más íntimo. Uno a uno, fueron recordando al barítono español. Dando un paso al frente, el suizo Uhrs Bühler resaltó que “Carlos Marín fue bendecido por una gran voz y personalidad. Nunca tendremos a otro como él” y que estaban en el escenario de Concert Music Festival para darle las gracias por los “casi 18 años de aventuras inolvidables”.

Demasiada emoción en un recuerdo que perdura en la mente de quienes aman la música de Il Divo y que no quisieron perderse la cita pospuesta desde hace dos años. El público recibía entre aplausos cada recordatorio por Carlos Marín, aunque más que un recuerdo triste, Il Divo venía para “celebrar la vida y la fe de nuestro amigo y compañero”. Su partida fue tan inesperada y se sintieron tan perdidos que confesaron que “no sabían si seguir con las fechas o parar”. Sin embargo, sus fans no quisieron que fuera el final y los animaron a seguir con la música. Así es cómo surgió Greatest Tour, para rendirle tributo a Carlos Marín. David Miller explicó que pensaban seguir como trío “pero nos dimos cuenta de que necesitábamos alguien que pudiera completar el sonido de Il Divo y, para ello, esta noche contamos con un invitado muy especial que se unirá a nosotros para celebrar la vida de Carlos. Su nombre es Steven LaBrie”.

Come What May fue la canción interpretada con absoluta elegancia, fuerza y emoción por Il Divo. El barítono Steven LaBrie entró en escena y deleitó al público, que lo recibió con una gran acogida y numerosos aplausos. Seguido de Nella Fantasía el invitado especial se hizo grande en el escenario demostrando una perfecta entonación e intensidad en la interpretación. A medida que avanzaba la canción, Il Divo se acercaba al borde del escenario para sentir el calor de las almas embelesadas por la pasión con la que interpretaban el tema.

El recital continuaba, pero esta vez con un toque de humor. Sebastien Izambard bromeó que no le gustaba que “Steven fuera más joven y guapo”. “En realidad tiene los mismos años que nosotros cuando comenzamos con Il Divo hace 17 años”, recordó entre bromas. En la segunda parte del recital con anécdotas y recuerdos de Carlos, los integrantes de Il Divo confesaron cómo lo conocieron. Algo que gustó a los asistentes, quienes se reían con las ocurrencias de los cantantes líricos. Su anécdota dio paso a Hasta mi final, un tema con el que el público vibró y se levantó de sus asientos para aplaudirles, momentos antes de interpretar Adagio, de su álbum The Promise.

La covid fue la causante de que Carlos Marín ya no esté presente y por ello, David Miller hizo hincapié de que los dos últimos años “han sido realmente difíciles para todo el mundo. Hemos perdido amigos, familiares y compañeros”. Pero también, resaltó que “muchas vidas se han salvado y queremos dedicarles esta canción a todos los sanitarios. Ellos son nuestros héroes”, dando paso al tema Héroe.

El romanticismo es una característica principal de Il Divo y en esta ocasión Uhrs Bühler contó una preciosa anécdota que, casualmente, también tenía que ver con Carlos Marín, ya que siempre quería bailarinas en el escenario y los demás se oponían. “Hasta que en 2016 grabamos el disco Amor y Pasión de tangos, boleros y rumbas. Ahí tuvo sentido y en los ensayos, en San Valentín, me encontré a una talentosa bailarina española que se llamaba Leticia Martín. A los seis meses se llamó Leticia Bühler y hasta el día de hoy seguimos enamoradísimos como el primer día. Por eso le digo a Carlitos muchas gracias”. Tras este agradecimiento, Il Divo se adentró en el último trabajo dedicado al sello Motown, que recoge versiones como la de For Once in my life, de Stevie Wonder o My Girl.

Los sonidos potentes y generosos que interpretaban los integrantes de Il Divo eran interceptados por las almas embelesadas que no podían parar de mirarlos con absoluta admiración. Fue una noche mágica y emotiva, pero Sebastien Izambard animó al público: “¡Vamos a bailar un poquito Cádiz!”. Y con Ain´t no mountain high enough de Marvin Gaye y Tami Terrel los asistentes no pudieron resistirse a bailar con energía y positividad este éxito. Il Divo junto a su invitado especial, Steven LaBrie fueron desplegando grandes éxitos de su último trabajo como Regresa a Mi o I Will Always Love You. Ya nos lo habían avisado, era una noche para celebrar la vida y disfrutar de las de las pequeñas cosas. Y por esta razón, los tres integrantes de Il Divo le dedicaron a Carlos la canción Alleluyah, creando un momento único y especial dejando una silla vacía entre ellos. Juntos de nuevo, como si Carlos estuviera presente, cantando una vez más con ellos, interpretaron una emocionante versión mientras el viento de levante agitaba las almas allí presentes haciendo del momento aún más especial.

Con My Heart Will Go On regresó Steven Labrie al escenario con Il Divo y, ayudados por el viento, deleitaron con la magia de su voz a un público encandilado por la producción escénica tan completa y las voces que penetraban en sus corazones. Especialmente agradecidos, de la mano e inclinándose ante el público se despidieron para luego regresar con más fuerza. Vestidos con chaqueta roja interpretaron Somewhere, no sin antes destacar la energía que tenía el público de Concert Music Festival. Dieron las gracias a la Orquesta, al equipo de producción, a quienes trabajan detrás de la escena, al público, etc.

Como broche de oro para la noche, interpretaron Por ti volaré de Andrea Bocelli. El grupo no podía haber elegido un mejor tema para ese momento único y especial en el que se apagaron las luces de Concert Music Festival, para sentir más cerca a Carlos Marín. Mientras interpretaban esta maravilla de éxito el público iluminaba el oscuro recinto con las linternas de sus móviles en memoria de Carlos Marín, creando una atmósfera de emoción y sentimiento en un recital que quedará en el recuerdo de todas las almas allí presentes.