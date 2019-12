Desde el Consejo local de Izquierda Unida en Chiclana han salido al paso de las declaraciones vertidas por el portavoz de Podemos, Jorge Guerrero, acerca de la vigilancia de los parques públicos. La formación de izquierdas lamenta que la propuesta alternativa al vandalismo que hace una formación progresista como Podemos sea invertir en vigilancia, en lugar de invertir en educación.

Desde el Consejo local de Izquierda Unida señalan que ya han trasladado la propuesta y la petición a su portavoz, y delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, de que estudien en el gobierno la apertura total de los parques públicos, acompañada esta medida de un ambicioso plan de educación ambiental tanto para los más jóvenes como para adultos.

Consideran desde IU que “la única manera de acabar con el vandalismo es concienciar a la ciudadanía, abrir puertas y hacer que la gente de Chiclana sienta suyo los espacios públicos y ayude a cuidarlos, e incluso a llamar la atención de quien no lo hace. Aumentar la vigilancia y represión, además de no arreglar este tipo de problemas, proyecta una imagen de la ciudadanía chiclanera que no es real, porque los actos vandálicos son actos puntuales, la mayoría de chiclaneros y chiclaneras usa y mantiene su ciudad con responsabilidad y civismo”.