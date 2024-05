El I Trofeo Ciudad de Chiclana de Karate se celebra el próximo 1 de junio, en la Alameda del Río. Así lo han anunciado el delegado municipal de Deportes, José Alberto Cruz, y la presidenta y secretaria del Club de Karate Manuel Benavides, Erika Benavides y Ana Rocío Butrón respectivamente. Esta cita se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas y también será la primera edición del Trofeo de Para-Karate para deportistas con discapacidad.

“En estas fechas tenemos toda la ciudad llena de eventos deportivos y hoy venimos a presentar este primer trofeo Ciudad de Chiclana de karate en la Alameda del Río”, ha comentado José Alberto Cruz, quien ha resaltado que “tendremos la oportunidad de contar con deportistas de distintas ciudades de la provincia de Cádiz”. “Además, el evento no es solo para quien practica el deporte, sino también para quien quiere conocerlo, porque es una buena forma de exhibir esta disciplina deportiva en un espacio céntrico de la ciudad”, ha incidido.

Por su parte, Ana Rocío Butrón ha indicado que “el evento tiene como principal objetivo dar a conocer el karate entre la población que no conoce este deporte. Muchos piensan que el karate es pelearse y no es así, sino que inculca valores y es un refuerzo educativo, que todos los niños deberían practicar”. “El trofeo contará con unos 160 participantes desde infantil hasta veterano, además de deportistas con algún tipo de discapacidad, que disputará el primer trofeo de Para-karate”, ha recalcado la secretaria del club Manuel Benavides, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana “la oportunidad que nos brinda de poder celebrar este evento por primera vez en el exterior, no en un pabellón deportivo, dándole más visibilidad”.

Finalmente, Erika Benavides ha invitado a la ciudadanía a acercarse el próximo 1 de junio a la Alameda del Río, “porque podremos disfrutar de campeones de España”. “Espero que sea el primero de muchos trofeos Ciudad de Chiclana que podamos celebrar en el exterior”, ha concluido.