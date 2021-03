El Gobierno local dice que el PP presentó en campaña un proyecto similar en la Alameda del Río

José Manuel Vera (PSOE), delegado municipal de Tráfico, ha salido al paso de las declaraciones del PP en cuanto a su oposición a la prueba del corte de tráfico en la Alameda del Río por espacio de un mes. Así, el edil ha señalado que los populares vuelven "a demostrar su falta de coherencia, cuando se dedican a pedir la paralización de la prueba temporal de peatonalización de la Alameda, apenas dos años después de presentar un proyecto similar durante la campaña electoral previa a las elecciones municipales”.

El edil ha recalcado que los populares no han tardado ni 24 horas en pedir la paralización de dicha prueba "que ellos mismos presentaron. De este modo, ya no necesitan llegar al Gobierno municipal para incumplir sus promesas, sino que lo hacen desde la misma oposición, lo que destroza cualquier tipo de credibilidad”, ha expresado.

El responsable del área, ha recordado que “el PP sabe perfectamente que se trata de una prueba temporal para ver la viabilidad o no del potente proyecto que tenemos en mente para revitalizar el centro de la ciudad. Además, en un ejercicio de transparencia, hemos ido informando en todo momento de cada paso que hemos estado dando, tal y como hemos hecho en el Consejo Local de Tráfico, al que aprovecho para invitar al PP, que en el último ni siquiera apareció”.

Asimismo, Vera acusó al PP de ni siquiera ha dado el beneficio de la duda al corte temporal del corte de tráfico en la Alameda del Río y que una vez que acabe el periodo de prueba se hará un balance de las incidencias y se determinará si se cerrará de manera parcial o total esa céntrica vía. Por su lado, algunos comercios del centro han colgado en sus escaparates carteles en contra de la peatonalización.

Por su parte, el edil de tráfico calificó al PP de "negacionistas’ del progreso de Chiclana”, añadiendo que “se trata de un partido político que involuciona. Si al PP le preocupa realmente el tráfico, lo que debería hacer es ayudarnos a reclamar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha iniciativas de progreso como el proyecto de Ciudad Amable en la carretera de Molino Viejo, fundamental para mejorar el tráfico y la seguridad en la zona; o el inicio de las obras en Cañada de los Barrancos, eje fundamental para el tráfico de la ciudad, enlazando el polígono de Pelagatos con la entrada de Chiclana y el polígono Urbisur”, ha comentado el delegado de Tráfico, quien ha añadido que “ahí hay acción política útil de una oposición que se interesa por el futuro de la ciudad”.

Por otro lado, José Manuel Vera ha reclamado al Partido Popular que “también se preocupe por pedirle a sus compañeros en la Junta de Andalucía que pague a la ciudad de Chiclana el dinero que nos debe por el centro de salud de Los Gallos, porque han pasado 23 meses desde su apertura y aún no han cumplido el compromiso adquirido. O que inicie el centro de salud de La Cucarela, tan necesario y demandado por los vecinos de La Banda. O que, entre todos, podamos conseguir los ascensores para todos los vecinos de Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro. O que nos ayuden también a reclamar un nuevo y más digno edificio para los Juzgados. O que también apoye económicamente el proyecto de Sancti Petri, etcétera...”. “El PP decía ayer que no era el momento de este tipo de pruebas y yo lo matizo y puedo afirmar que no es el momento para este tipo de oposición, una oposición frívola, arcaica y, a veces, mezquina”.