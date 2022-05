Francisco Javier Macías, 34 años al servicio de Chiclana

La primera teniente de alcalde, Ana González, presidió el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado, Francisco Javier Macías Arce. Un acto en el que también estuvieron presentes el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera; el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, así como familiares y compañeros de trabajo.

Durante el acto, Ana González destacó que “hoy es un día de enhorabuena para Francisco Javier, que logra el merecido descanso tras muchos años de servicio, pero también de este Ayuntamiento por tener un trabajador ejemplar”. “Agradecida por los servicios que ha aportado en pro de la seguridad de los ciudadanos”, manifestó.

Por su parte, Juan Carlos Castro agradeció a Francisco Javier Macías “los servicios prestados en el Ayuntamiento de Chiclana y más concretamente en la Policía Local”. “Gracias por su carácter, su comportamiento y su compañerismo, sin olvidar el trato dispensado a los ciudadanos, teniendo muy claro que ser policía implica ser una persona ejemplar”, expresó el jefe de la Policía Local.

Finalmente, Francisco Javier Macías Arce agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “que me haya permitido ejercer una profesión que amo”. “Estos 34 años han pasado muy rápido y siempre he tratado de ser un buen policía, ofreciendo un buen servicio al ciudadano, siempre respetuoso y disciplinado”, expresó el homenajeado, quien añadió que “me siento policía, me he jubilado y moriré siendo policía”.

Hay que resaltar que Francisco Javier Macías Arce se retira a los 60 años, después de 34 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. En este sentido, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1988, cumpliendo funciones dentro del cuerpo de la Policía Local desde entonces.