Fiestas ilegales y conductores ebrios en Chiclana

La Policía Local ha interpuesto más de 60 denuncias por incumplimiento del toque de queda, así como por reuniones de más de seis personas en el interior de viviendas. En este sentido, hay que resaltar que dos de las propuestas de sanción interpuestas a lo largo del presente fin de semana están relacionadas con dos fiestas ilegales en propiedades privadas, una de ellas con 13 menores y otra con un total de 11 jóvenes.

El delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera,ha manifestado que pese a que la tasa de incidencia ha bajado sensiblemente en las últimas semanas, llegando en la actualidad a menos de 80 casos por cada 100.000 habitantes, "no podemos bajar la guardia y, por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que continúe cumpliendo con la normativa vigente y evitar así nuevos contagios entre las personas”. E este sentido, agradece a los agentes “el esfuerzo por velar por la seguridad y la salud de chiclaneros y visitantes”. “No podemos permitir que el esfuerzo de la amplia mayoría de la población caiga en saco roto por la irresponsabilidad de unos pocos, por lo que volvemos a llamar a la prudencia, con el objetivo de acabar de una vez por todas con esta complicada situación y erradicar esta pandemia”, insiste.

Asimismo, el delegado municipal de Policía Local recuerda que “actualmente no están permitidas las reuniones de más de seis personas en las viviendas privadas, por lo que no entendemos cómo se producen este tipo de fiestas en los que no hay distancia social alguna, no se hace uso de las mascarillas ni se toman medidas para evitar posibles contagios, llegándose a compartir incluso cachimbas. Somos conscientes de que llevamos más de un año de pandemia, pero debemos seguir haciendo un esfuerzo conjunto para acabar con este virus, que ha causado muchas bajas entre nuestros vecinos”, insiste.

Por otro lado, el trabajo de los agentes de la Policía Local a lo largo del presente fin de semana también ha supuesto que una veintena de conductores haya sido denunciada por circular superando la tasa de alcohol establecida. “No solo estamos trabajando para acabar con la pandemia, sino que también continuamos redoblando esfuerzos para evitar que puedan producirse accidentes de tráfico por culpa de algunos irresponsables que no dudan en conducir sus vehículos, pese a estar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas”, recalca José Manuel Vera, quien finaliza añadiendo que “se trata de actitudes irresponsables, que pueden provocar daños mayores, por lo que debemos actuar con contundencia”.