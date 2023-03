Fangoria y Nancys Rubias se suman al cartel de Concert Music Festival 2023

Concert Music Festival 2023 continúa anunciando nuevos artistas para la VI Edición que celebrará durante los meses de julio y agosto en el poblado marinero de Sancti Petri y ha confirmado la presencia de Fangoria y Nancys Rubias el próximo 11 de agosto.

Con Fangoria los asistentes podrán disfrutar en directo del arsenal de grandes éxitos que acumulan en sus más de tres décadas de carrera el indisoluble tándem formado por Alaska y Nacho Canut. Así, sonarán temas de la historia viva de nuestro pop a través de canciones como Dramas y Comedias, Espectacular, No sé qué me Das o Me Odio Cuando Miento, sin olvidar algunos clásicos de Alaska y Dinarama.

Nancys Rubias es, por su parte, el proyecto que el mediático Mario Vaquerizo mantiene en pie desde 2004. Un torbellino de pop, glam y punk deslenguado que debe por igual a Ramones como a Sigue Sigue Sputnik, y que cuenta con trallazos tan populares como Peluquitas, Alfabeto Nancy o Me Encanta, su conocida versión de I Love It, el gran hit de Icona Pop.

Las entradas para disfrutar del concierto de Fangoria y Nancys Rubias en la VI Edición de Concert Music Festival 2023 ya están disponibles a través de la página web del festival (www.concertmusicfestival.com) y en Ticketmaster.