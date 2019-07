Chiclana-Disney, una conexión especial

Disneyland París es, probablemente, uno de los destinos ideales para marcharse en familia de vacaciones. La majestuosidad del complejo, unido a la magia y el encanto que ofrecen los personajes históricos de la compañía Disney hacen que sea un lugar perfecto para el disfrute de niños y mayores. A nivel nacional, son muchas las reservas de viajes y hoteles que hacen a diario las familias españolas con un destino único: Disneyland París. En términos puramente locales, todo el mundo conoce a un chiclanero que ha viajado a la morada de Mickey Mouse, el Pato Donald y compañía. Sin embargo, pocos son capaces de imaginar que la agencia que más viajes factura a ese idílico destino es chiclanera.

“¡No nos lo creemos ni nosotras!” Habla todavía impactada por el reconocimiento Virginia Núñez, responsable de la agencia junto a su socia Mireia García. Cierto es que, tal y como reconoce Virginia, el galardón tiene el matiz de repartirse entre las oficinas “pequeñas” que no tienen relación fiscal con las grandes superficies: “Nosotras estamos asociadas a Carrefour, pero en materia fiscal continuamos siendo Puente Travel 17 y por eso nos han recompensado con este premio, ya que sería impensable compararnos con grandes cadenas de ciudades más pobladas”.

”Somos transparentes, conocemos el producto y lo sabemos contar”, explican en la agencia

Aun así no deja de sorprender el hecho de que esta oficina afincada en la Avenida Reyes Católicos sea puntera para un destino tan solicitado: “Si te soy sincera, sabíamos que habíamos vendido mucho Disneyland, pero ni nos planteábamos la posibilidad de ser la referencia nacional en este sentido”, confiesa. La clave la tienen clara: “Lo hemos conseguido familia a familia, con una atención personalizada en cada caso y, por lo que nos dicen, sabemos vender el producto”. En este sentido, Virginia es clara: “Hay gente que viene a decirnos que el Disneyland que nosotros les pintamos no tiene nada que ver con lo que dicen en otras agencias, hay que saber contarlo; a veces no deberíamos ser tan transparentes, pero al final buscamos el bienestar de nuestros clientes y que sepan lo que se van a encontrar”.

¿El premio ha sido solo gracias a gente de Chiclana? “¡Qué va! Tenemos la suerte de contar con clientes de muchas zonas de la provincia, ya sabes, el boca a boca es vital”, cuenta Virginia Núñez al tiempo que resalta como anécdota haberle organizado un viaje a familias incluso de Gibraltar.

Por supuesto, para vender un producto hay que probarlo: “Sí, sí, he estado tres veces en Disneyland, quizás algo haya podido influir”, expresa Virginia entre risas. Curiosamente, la última de ellas invitada por el propio complejo turístico: “Como premio, Disneyland nos ofreció un fin de semana para cuatro personas y lo disfruté con mi pareja y mis hijos de 5 y 3 años gracias a la comprensión de Mireia, que no tuvo inconveniente en ceder sus billetes”. Quién sabe si pronto volverán a ser invitadas...