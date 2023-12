Concert Music Festival 2024 confirma a James Blunt en su cartel

Concert Music Festival ha confirmado en el cartel de su VII Edición, para este verano de 2024, la presencia de James Blunt, uno de los referentes consagrados dentro del pop británico contemporáneo.

Así, Concert Music Festival 2024 acogerá el espectáculo de James Blunt el próximo 20 de julio que presentará en directo su séptimo álbum de estudio, Who We Used To Be, un disco que en propias palabras del artista “trata sobre la nostalgia del pasado, las preguntas que tuve de joven y que ahora de adulto han sido respondidas, y aquellas nuevas preguntas que han surgido”.

James Blunt encabezó la lista de álbumes del Reino Unido con su primer álbum Back To Bedlam, alcanzando el número dos en los EE. UU., convirtiéndose en el álbum más vendido de la década en el Reino Unido y en uno de los álbumes más vendidos en la historia de las listas británicas.

Desde entonces, ha publicado seis álbumes de estudio y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Ha recibido varios premios, incluidos dos Brit Awards, dos MTV Video Music Awards y dos Ivor Novello Awards, además de recibir cinco nominaciones a los premios Grammy y un Doctorado Honoris Causa en Música en 2016 de la Universidad de Brístol.

Las entradas para disfrutar del concierto de James Blunt en Concert Music Festival 2024 estarán disponibles el próximo martes 12 de diciembre a las 12:00 horas través de la página web del festival (www.concertmusicfestval.com) y Ticketmaster.

Los artistas confirmados en Concert Music Festival 2024

Los conciertos en Sancti Petri arrancan de momento con Manolo García, que estará el próximo 29 de junio. Entre los artistas destaca además Luis Miguel, que vuelve a España tras seis años, Aitana o la banda mejicana Maná. Las entradas se pueden comprar a través de la página del festival o Ticketmaster