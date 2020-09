La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) Panzacola expresa su malestar ante la problemática surgida en estos días en relación al transporte escolar en el colegio José de la Vega Barrios.

En este sentido, señala que los autobuses de dicho centro han pasado siempre con total normalidad por la calle Arrumbadores, pero al haberse escalonado la hora de entrada a los centros debido al Covid19, el paso del transporte por esta calle coincide con la llegada de algunos padres y madres del Colegio Carmen Sedofeito a su colegio. Los padres y madres del centro han expuesto sus correspondientes quejas y la solución que se ha dado a tal problema, ya que no creen que sea la más adecuada.

Así, indica que se ha determinado que el transporte escolar del colegio José de la Vega cambie la ruta de manera que los autobuses lleguen al centro en sentido contrario a la puerta del centro, "teniéndose que bajar en medio de la calle todos los usuarios (185 niños y niñas de entre 3 y 12 años)".

De este modo, manifiesta que el consejero de Tráfico y el subinspector insisten en que habrá presencia policial todos los días para evitar cualquier peligro y cortar la circulación de vehículos. "Queremos creer que será así, pero incluso en la reunión que organizó la Flampa que se celebró el día 18 de septiembre en la Sala Box, con la presencia del delegado de Tráfico, Jose Manuel Vera Muñoz; la portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier, y la delegada de Educación Esther Gómez, se dijo que no era posible tener siempre presencia policial en los colegios de Chiclana porque son muchos centros, y que además de la entrada/salida de los colegios, se seguían dando casos de robos, accidentes,… que también requiere presencia policial, por lo que no era posible".

Al respecto, la Ampa puntualiza que "no es por poner en duda la palabra de la policía (decimos palabra porque, a día de hoy, de esto no se ha informado de nada por escrito), y entendemos que la policía tenga otros quehaceres, pero a nosotros lo que nos importa es la seguridad de nuestros alumnos y alumnas, por lo que esperamos que entiendan que no podemos estar tranquilos con esta situación".

De esta manera, afirma que la calle (Plaza Panzacola S/N) tiene una señalización de que el paso queda cortado al tráfico desde las 8:45 a las 9:15 horas y desde las 13:45 a las 14:15 horas, "pero cuando no hay presencia policial, los vehículos hacen caso omiso y pasan por dicha calle con total normalidad e incluso algunos a mucha velocidad, de ahí nuestro temor a que no haya seguridad cuando no sea posible la presencia policial, y se tengan que bajar y subir tantos alumnos y alumnas del bus en medio de la calle. Así nos lo hacen saber padres y madres de alumnos y alumnas usuarios del transporte. Queremostransmitir su miedo e intranquilidad ante esta situación, que por si fuera poco, hay que sumarlo alproblema del Covid19 que tanto nos está afectando en general a todos, pero más concretamente conla vuelta a las aulas", expresa la Ampa. Con ello, aclara que están "en completo desacuerdo con esta solución que nos han dado por lo que pedimos que se reconsidere y se busque otra alternativa más segura para los alumnos".

También recuerda que los colegios José de la Vega e Isabel la Católica comparten un autobús en la ruta de la Venta Pepe, "cosa que tampoco estamos de acuerdo, y por más que se ha dicho, como en ninguna normativa refleja cambios en el transporte, pues seguimos compartiéndolo, por lo que solicitamos que se valore el que cada centro tenga su propio transporte y más ahora con el Covid19, para así evitar el contacto con alumnos y alumnas de otros centros".

Finaliza señalado que como Ampa, "estamos en la obligación de respaldar a las familias de nuestro centro, por lo que vamos a seguir solicitando algo tan necesario como la seguridad de nuestros alumnos y alumnas y no pararemos hasta que sus familias estén tranquilas cuando los dejen en la parada del autobús. Así, esperamos que la autoridad que tenga competencia en lo que solicitamos tenga en cuenta nuestraspeticiones".