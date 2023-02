Chiclana quiere beneficiar a los propietarios con placas fotovoltaicas

El Gobierno municipal quiere beneficiar a los propietarios que tengan placas fotovoltaicas en su viviendas. Mañana lunes llevará al Pleno municipal una propuesta para modificar la Ordenanza Fiscal número 22, Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), a través de la cual se bonificará con un 10 por ciento durante seis años a aquellas personas que instalen placas fotovoltaicas en casas de Chiclana construidas con la correspondiente licencia de obra, hasta un máximo de 125 euros anuales.

“Desde este equipo de Gobierno hemos apostado en los últimos años por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre ellos, los relacionados con la preservación del medio ambiente y los servicios básicos para todas las personas, de ahí que hayamos puesto en marcha numerosas acciones, entre ellas, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales o la sustitución del alumbrado público y de las luminarias de edificios municipales por tecnología LED”, recuerda la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, quien añade que “también queremos incentivar a las familias chiclaneras a que se suman a las energías renovables”. “De ahí, esta medida para que aquellas familias que se plantean adquirir placas fotovoltaicas o lo hayan hecho recientemente puedan beneficiarse de ese 10 por ciento en el IBI durante seis años”, incide.

Asimismo, Cándida Verdier resalta que “la instalación de estas placas fotovoltaica puede suponer un ahorro en la factura de la luz de entre un 40 y un 60 por ciento para las familias chiclaneras, sobre todo, teniendo en cuenta que en Chiclana contamos con más de 300 días de sol a lo largo del año”. “Y si a este ahorro en la factura mensual de la luz sumamos la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles durante seis años, consideramos que el esfuerzo inicial que realiza cualquier familia a la hora de instalar las placas se puede compensar rápidamente”, expresa la portavoz del Gobierno, quien añade que “todo ello teniendo en cuenta que, a la larga, el ahorro energético y, por tanto, económico, es muy significativo”.

Familias numerosas

Por otro lado, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 22, Reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, también llevará consigo, por un lado, una simplificación de los trámites administrativos en la renovación anual de la bonificación del IBI para familias numerosas y, por otro lado, que aquellas personas con el título de familia numerosa que, al margen de su vivienda habitual, cuentan con una participación no superior al 50 por ciento en una propiedad familiar por herencia también podrán acogerse a esta bonificación municipal. “Hay personas que, pese a formar parte de una familia numerosa, hasta ahora no podía acogerse a esta bonificación por el hecho de participar en una herencia de una propiedad, aunque el porcentaje fuese mínimo, por lo que ahora sí podrá beneficiarse si la nuda propiedad no supera el 50 por ciento”, indica.

Parcela

El Pleno municipal también debatirá mañana la aprobación de la venta de la TH-20, la última parcela municipal del Novo Sancti Petri. El Gobierno municipal pretende adjudicarla de forma directa por 9,4 millones de euros, la cantidad fijada en un primer momento para la subasta, que quedó desierta. También en materia turística, se llevará a Pleno la solicitud de bonificación en el ICIO formulada por Fuerte Hoteles con el objetivo de construir un hotel en primera línea del Novo Sancti Petri.

Además, llevará a la sesión el inicio de la licitación para la contratación del servicio de gestión del espacio expositivo Nueva Gadeira - Centro de Interpretación del yacimiento fenicio del Cerro del Castillo.El Ejecutivo también seguirá el procedimiento del Chiringuito Zurga y en esta ocasión intentará declarar extinguido el derecho de ocupación del inmueble municipal, lo que podría promover el desahucio definitivo.