La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas del Novo Sancti Petri y La Loma se ha situado en el 54,73 por ciento a lo largo del pasado mes de julio. En este sentido, en cuanto a los establecimientos hoteleros de cinco estrellas del municipio, que supone un total de cinco, es decir, cuatro hoteles y un apartahotel, estos han alcanzado una ocupación del 60,13 por ciento. Por su parte, los establecimientos de cuatro estrellas han alcanzado una media de ocupación del 51,74 por ciento.

Por otro lado, en cuanto a los hoteles y hostales de dos y tres estrellas, que implica un total de doce establecimientos, el porcentaje de ocupación han alcanzado el 60,66 por ciento. Finalmente, los cuatro hostales de una estrella han logrado una ocupación del 70 por ciento, mientras que los apartamentos turísticos y el camping ha superado el 50 por ciento.

Cabe reseñar, que los establecimientos hoteleros de Chiclana llegaron a superar el 92 por ciento de ocupación en el mes de julio del año pasado.

Ante estos datos, la delegada municipal de Turismo, Pepa Vela, ha señalado que “como consecuencia de la pandemia del Covid-19, que aún tenemos y que comenzó precisamente con el inicio de la temporada turística, las magníficas previsiones que teníamos anteriormente se fueron al traste, provocando una gran incertidumbre entre las cadenas hoteleras y los pequeños establecimientos, que ahora se ha visto reflejada en unos datos, que nada tiene que ver con los obtenidos en los últimos años”, recordando que “un mes de julio habitual, el grado de ocupación superaba el 90 por ciento”.

No obstante, la responsable del área ha indicado que, “al menos, tal y como estaba evolucionando la pandemia y la crisis económica a lo largo de la pasada primavera, que provocó que los hoteles y apartahoteles no pudieran abrir sus puertas hasta bien entrado el mes de junio, los datos no son tan negativos como inicialmente se esperaban”. “El gran trabajo que se ha llevado a cabo durante los meses de abril, mayo y junio en cuanto a campaña de publicidad y concienciación, así como el esfuerzo por parte de los establecimientos hoteleros para acondicionar sus instalaciones y mejorar los servicios de limpieza, higiene y seguridad han posibilitado que el turista, fundamentalmente nacional, haya vuelto a apostar por el Destino Chiclana, pese a la caída considerable en relación a años anteriores”, ha expresado Pepa Vela, quien ha mostrado su confianza en que “el mes de agosto, una vez se ha comprobado el buen trabajo realizado, los datos sean mejores”.

La responsable del área de Turismo ha incidido en que “sabemos que no es un año fácil para el sector, aunque también es cierto que para este verano 2020 los visitantes han apostado más por el turismo residencial en detrimento de los hoteles, con el objetivo de evitar el contacto con otras personas”, añadiendo que, “hoy por hoy, nuestros hoteles están haciendo un gran esfuerzo para preservar la seguridad de sus clientes, lo cual es de alabar”. “Solo queda esperar que el resto de la temporada estival sea satisfactoria”, ha incidido.